El PSOE acusa a Calvelo de hacer "ecoblanqueo" con los fondos para movilidad
Acusa al alcalde de mantener al municipio en una "parálisis total" en materia de infraestructuras verdes
El PSOE de Arteixo tacha de "burbuja estética y vacía de contenido" la política de movilidad del Gobierno local presidido por Carlos Calvelo. La formación acusa al alcalde popular de utilizar la etiqueta de sostenibilidad como una estrategia de "greenwashing o ecoblanqueo" para captar fondos europeos "mientras mantiene el municipio en una parálisis total en materia de infraestructuras verdes y movilidad peatonal".
Su portavoz, Martín Seco, acusa al regidor de presumir de medidas aisladas y "dar la espalda a las grandes reformas estructurales que necesita la ciudadanía". El edil socialista echa en cara al Ejecutivo municipal su rechazo a negociar un consorcio de transporte con A Coruña y denuncia que en estos 15 años de mayorías absolutas se han construido "cero kilómetros de carriles ciclistas". Seco lamenta además la falta de avances en la regulación de los patinetes eléctricos y apela a la necesidad de abordar sin más dilación una ordenanza integral de movilidad.
"Arteixo necesita una apuesta real por alternativas limpias, no un urbanismo de los años noventa adornado con propaganda verde", defiende el socialista.
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