Arteixo propondrá una multa de 18.600 euros a la concesionaria de atención domiciliaria por incumplimientos graves

El Pleno de Arteixo debatirá este jueves la imposición de 18.600 euros de multa a la empresa concesionaria de la atención domiciliaria, Osventos Innovación en Servizos, por reiterados incumplimientos en el servicio que cubre la zona norte del municipio.

El Concello había identificado hasta 803 ocasiones en las que no se realizaron asistencias a los usuarios, una vulneración que empeoró durante julio de 2025. En contestación, la empresa detalló que este era un "simple dato numérico" y que está "descontextualizado" al no explicar la causa concreta por la que no se prestó el servicio, como bajas o ausencias de los usuarios, que no serían culpa de ellos. Sin embargo, el informe del Ejecutivo arteixán señala que solo se han contabilizado aquellas deficiencias imputables a la empresa.

El documento añade además que "la empresa ha mantenido la estrategia de ofertar horarios inadmisibles para el tipo de servicio que se presta" y que estas horas ofertadas y "no aceptadas por la familia, se consideran servicios no prestados por causa imputable a la empresa".

El Gobierno municipal también descarta las alegaciones de la concesionaria sobre la rotación excesiva de personal, que en algún caso llegó a ser de hasta 20 auxiliares por usuario en un mes, ya que ni la distribución de la carga de trabajo ni el rechazo a alguna trabajadora "constituyen circunstancias extraordinarias", sino que forman parte del día a día del servicio.

La concesionaria alega que muchos de los incumplimientos no son "generalizados" y que son problemas puntuales, pero el Concello declara que "se trata de circunstancias graves, sostenidas en el tiempo, incluso en varios casos a pesar de numerosas advertencias". En el informe el Gobierno local también considera estas vulneraciones del contrato "una posible desatención grave de sus obligaciones para con los usuarios del servicio que, recordemos, son personas en situación de dependencia, vulnerables".

Bajas sin cubrir

En la documentación referida al Pleno se detallan problemas con la plataforma a través de la que se presta el servicio, la falta de formación a los trabajadores pese a tener reservados 1.700 euros al año para ello, los retrasos en la instalación de ayudas técnicas o los fallos en la coordinación y comunicación, sobre todo en lo relacionado con las bajas laborales. "Las situaciones de no cobertura de bajas son habituales por parte de la empresa", expresa el informe del Concello, que añade que en marzo de este año se llegó a estar sin ninguna de las coordinadoras titulares, a pesar de que la concesionaria tenía margen para sustituirlas.

Por todos estos incumplimientos el Gobierno local propone una multa del 1% del contrato, unos 18.600 euros, y obliga a la empresa a, en un plazo de 15 días subsanar todas las deficiencias detalladas. En el caso de que estas continúen, pasado ese plazo se abrirá un nuevo expediente sancionador por la cuantía del 2 % del precio del contrato, una medida que también se tomará si se detecta alguna otra vulneración en el plazo de un mes.