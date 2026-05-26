Cambre pide a la concesionaria de atención domiciliaria información sobre la coordinación del servicio y la asignación de auxiliares

El Concello de Cambre requerirá a la concesionaria de la ayuda en el hogar información detallada sobre los sistemas de coordinación y seguimiento del servicio, la cobertura de altas mensuales o la asignación de auxiliares a los usuarios, entre otras demandas. El Ayuntamiento busca mejorar la coordinación del servicio y reforzar la atención a los usuarios después de las críticas de varias familias.

El Gobierno municipal señala que el coordinador en funciones de Servicios Sociales elaboró un informe para requerir documentación e información detallada sobre los diferentes criterios del contrato de la atención domiciliaria, entre ellos los mecanismos de seguimiento del servicio, los informes mensuales de funcionamiento, los protocolos para los cambios organizativos y horarios, los sistemas de control de asistencia y los mecanismos de comunicación con las familias y personas usuarias.

Además, el Concello de Cambre requirió información sobre la cobertura de las altas, el funcionamiento de la lista de espera o la asignación de auxiliares y la frecuencia de los cambios de profesionales, para poder evaluar mejoras organizativas que "permitan reforzar la estabilidad asistencial del servicio".

En el control y seguimiento a la concesionaria también se revisarán aspectos sobre la zonificación del servicio que, según explican los técnicos municipales, no quedó "suficientemente desarrollada" en los pliegos del contrato y está provocando "dificultades organizativas" tanto para usuarios como para trabajadoras del servicio, además del incidente ocurrido el fin de semana del 16 y 17 de mayo cuando se produjeron incidencias en la cobertura.

Miembros del Ejecutivo local y personal técnico de los Servicios Sociales se reunieron este martes para abordar las necesidades del departamento y "avanzar en posibles medidas de refuerzo organizativo y de personal".

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La alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó que "o Concello continuará realizando un seguimento constante do servizo para seguir mellorando a coordinación, a estabilidade asistencial e a atención ás persoas usuarias e ás súas familias".