Cambre reduce la deuda pendiente a proveedores en un 75% en apenas tres meses

El Concello de Cambre rebajó en un 75% la deuda pendiente con proveedores entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, que se sitúa en los 748.793 euros. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el consistorio cambrés bajó sustancialmente el plazo para pagar las facturas pendientes pasando de más de 197 días a los 48.

El abono de los recibos ha sido uno de los grandes obstáculos de los Ejecutivos municipales. En marzo de 2024, el exregidor Óscar Patiño de Unión por Cambre había dimitido por el bloqueo administrativo que impedía pagar a los proveedores, situación por la que la deuda llegó a rebasar los más de 5 millones de euros en octubre de 2023. La sucesora de Patiño, María Pan, consiguió avanzar en el saneamiento de estas cuentas municipales, pasando de los más de 3, millones de facturas pendientes en marzo de 2024 a los 2,75 millones en marzo de 2025, según los datos de Hacienda. Pan terminó renunciando a la Alcaldía apenas un mes después y Diana Piñeiro, del PP, cogió el bastón de mando.

Durante su mandato se llegó a alcanzar los más de 227 días de periodo medio de pago en septiembre de 2025, aunque la cuantía total debida era de 2,59 millones. Con el cierre del año el periodo en el que se abonaron las facturas se redujo a los 197 días, pero con una deuda pendiente de más de 3 millones de euros.

Medidas de organización

El Ejecutivo cambrés explica que la mejora en este primer trimestre del año responde a las medidas para "reforzar la organización interna, avanzar en la planificación económica y agilizar la tramitación administrativa". El cambio coincide con el pago de facturas a través de reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados en los plenos, así como la llegada de una interventora accidental, que también fue la responsable de desmentir en un informe la tesis del bloqueo administrativo. En su informe, la habilitada nacional destacaba que era Alcaldía la responsable de la gestión e instó a regularizar los servicios en precario para regularizar la situación financiera del consistorio.

Desde el Gobierno local explican que todavía quedan abonos sin pagar de ejercicios anteriores, pero que esperan que una vez terminen el cierre contable y la liquidación del ejercicio de 2025 puedan destinar parte de la remanente a "continuar reduciendo la deuda pendiente". La prioridad, para el Concello, está en garantizar el funcionamiento de los servicios básicos municipales y avanzar en el pago a proveedores.

"Somos conscientes de que aínda queda traballo por diante, pero estes datos confirman que estamos no camiño correcto e que as medidas adoptadas comezan a dar resultados", señala el Concello de Cambre.