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Escolares conocen el 'Bosque Gadis' de Curtis, un proyecto que aúna inclusión y sostenibilidad

Visita de los escolares de Teixeiro al 'Bosque Gadis'

Visita de los escolares de Teixeiro al 'Bosque Gadis' / LOC

Gadis y Amicos han renovado su acuerdo de colaboración para promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Responsables de ambas organizaciones visitaron este martes el Bosque Gadis, un proyecto de reforestación con especies autóctonas realizado por trabajadores de las ecobrigadas de la entidad social en 2024.

En total, las ecobrigadas plantaron 300 abedules en la finca de A Galpulleira de Curtis, que recorrieron este martes los alumnos de Primaria del colegio de Teixeiro.

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El alcalde, Javier Caínzos, asistieron a la visita a este nuevo bosque, en el que participa también la Fundación Vertex Bioenergy.

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