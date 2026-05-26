Un fuego calcina una nave abandonada en Cordeda (Culleredo)

Un fuego en una nave abandonada en el lugar de Cordeda, del concello de Culleredo, obligó a movilizar a los técnicos de emergencias para sofocar las llamas, aunque en él solo se produjeron daños materiales.

El incendio se originó en un habitáculo que carecía de tejado y en el que se acumulaban materiales, entre ellos madera. Por el momento se desconocen las causas del fuego.

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Hasta el lugar se desplazaron tanto los Bomberos del Parque Comarcal como el Servizo Municipal de Emerxencias cullerdense y la Policía Local.