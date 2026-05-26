Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Deportivo inunda María Pita de ilusiónUn ascenso con "trabajo, perseverancia y unidad"El área de A Coruña se blinda ante apagonesEl mercado de Elviña cumple 20 añosConcierto de Zucchero en A CoruñaEl vértigo de los precios del alquiler
instagramlinkedin

Un fuego calcina una nave abandonada en Cordeda (Culleredo)

Se produjo en un habitáculo en el que se acumulaba madera

Incendio en una nave abandonada en Cordeda

Incendio en una nave abandonada en Cordeda / LOC

RAC

Culleredo

Un fuego en una nave abandonada en el lugar de Cordeda, del concello de Culleredo, obligó a movilizar a los técnicos de emergencias para sofocar las llamas, aunque en él solo se produjeron daños materiales.

El incendio se originó en un habitáculo que carecía de tejado y en el que se acumulaban materiales, entre ellos madera. Por el momento se desconocen las causas del fuego.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron tanto los Bomberos del Parque Comarcal como el Servizo Municipal de Emerxencias cullerdense y la Policía Local.

TEMAS

  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  3. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  4. Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
  5. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  6. Dous alumnos do instituto Blanco Amor de Culleredo revolucionan a literatura galega con IA: 'Queríamos hacer algo bueno
  7. El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
  8. Los problemas vuelven al puerto deportivo de Sada: Empresas náuticas denuncian lastres a su actividad en la dársena

Medio Rural investigará una granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

Medio Rural investigará una granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

Miño aprueba un presupuesto de 10 millones, "el más alto de la historia"

Miño aprueba un presupuesto de 10 millones, "el más alto de la historia"

Jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo tanatorio de Oleiros

Jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo tanatorio de Oleiros

Un fuego calcina una nave abandonada en Cordeda (Culleredo)

Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura

Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura

Arteixo propondrá una multa de 18.600 euros a la concesionaria de atención domiciliaria por incumplimientos graves

Cambre reduce la deuda pendiente a proveedores en un 75% en apenas tres meses

Cambre reduce la deuda pendiente a proveedores en un 75% en apenas tres meses
Tracking Pixel Contents