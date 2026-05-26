Un fuego calcina una nave abandonada en Cordeda (Culleredo)
Se produjo en un habitáculo en el que se acumulaba madera
Culleredo
Un fuego en una nave abandonada en el lugar de Cordeda, del concello de Culleredo, obligó a movilizar a los técnicos de emergencias para sofocar las llamas, aunque en él solo se produjeron daños materiales.
El incendio se originó en un habitáculo que carecía de tejado y en el que se acumulaban materiales, entre ellos madera. Por el momento se desconocen las causas del fuego.
Hasta el lugar se desplazaron tanto los Bomberos del Parque Comarcal como el Servizo Municipal de Emerxencias cullerdense y la Policía Local.
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