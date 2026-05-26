Jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo tanatorio de Oleiros

El próximo viernes, 29 de mayo, es la fecha elegida por Funeraria Apóstol para inaugurar el tanatorio crematorio de Iñás, en Oleiros. Con motivo del estreno, la empresa organiza una jornada de puertas abiertas dirigida a vecinos, familias y personas interesadas en conocer este nuevo recinto, que incorpora uno de los primeros columbarios al aire libre de Galicia.

La visita, que requiere de inscripción previa, permitirá recorrer por primera vez el nuevo espacio ubicado en Rúa Fonte do Ouro, en el polígono de Iñás, "diseñado para priorizar la calma, la privacidad, la luz natural y el bienestar emocional de las familias", indican desde la empresa en un comunicado. "Las necesidades de las familias han cambiado muchísimo en los últimos años. Hoy se valora más la privacidad, la tranquilidad, el entorno o incluso cómo te hace sentir el espacio", explican.

Entre las principales novedades del nuevo centro destaca la incorporación de un crematorio propio, el primero del grupo, equipado con tecnología avanzada de última generación, permitiendo ofrecer un servicio integral en un mismo espacio.

La inauguración institucional estará presidida por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse previamente a través del teléfono 981.621.992 o a través del correo info@funerariaapostol.com.