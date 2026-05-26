Medio Rural investigará una granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

La Consellería de Medio Rural hará una "inspección inmediata" en una explotación de visones en Abegondo tras una denuncia interpuesta por la asociación ecologista ARDE ante la Fiscalía de A Coruña por presuntos delitos de maltrato animal. El departamento ha añadido que, en caso que se detecte algún incumplimiento, se aplicarán las sanciones que correspondan. Esta redacción intentó sin éxito contactar con la granja.

La asociación Animal Respect and Defence for the Environment (ARDE) comenzó en noviembre de 2025 la investigación en la granja, donde en agosto de 2021 ya se había detectado un brote de SARS-CoV-2. Según detalla Julia Elizalde, portavoz de la entidad, decidieron denunciar a Fiscalía después de haber recibido no solo las pruebas fotográficas de cómo se encontraba la explotación abegondesa, sino también el informe pericial de una veterinaria.

Entre los hechos denunciados, la asociación señala que encontraron a animales "con movimientos repetitivos e hiperactividad". "Muchos han perdido parcial o totalmente la cola, provocando heridas sangrantes, infecciones y el hueso invisible", denuncian. En un vídeo grabado dentro de las instalaciones también se pueden observar cadáveres de los ejemplares con "extensas heridas en los genitales" debido al proceso de parto dentro de las jaulas en las que se encuentran.

En el informe pericial aportado por la asociación y ahora en manos de la fiscal delegada de Medio Ambiente en A Coruña, se detalla que "las lesiones observadas son compatibles con procesos infecciosos, traumáticos o irritativos, sin que pueda evidenciarse en el material analizado la aplicación de medidas terapéuticas" y que, además la "repetición" de estos hallazgos en varios de los animales y en diferentes momentos "refuerza la consistencia de la evidencia observada" y reduce la probabilidad de que sean "situaciones puntuales".

La asociación también denuncia la "importante falta de higiene" en las 13 naves, "con jaulas corroídas por el óxido, gran cantidad de telarañas en contacto con los animales y acumulación de excrementos bajo las jaulas". Denuncian también la presencia de gatos y aves que "compromete las medidas de bioseguridad".

Aviso a los veterinarios oficiales

Tras la denuncia de ARDE, la Consellería do Medio Rural señala que "non tivo constancia formal de ningunha denuncia por este tema" y que "non constan tampouco inspeccións a dita granxa que puideran constatar incumprimentos relacionados co benestar animal".

La Xunta, sin embargo, lamenta que estas denuncias "non se trasladen inmediatamente aos servizos veterinarios oficiais, para que estes poidan actuar coa máxima celeridade e eficacia posibles" y reitera la necesidad de denunciar posibles irregularidades "no momento" en los servicios veterinarios oficiales. Desde la entidad animalista admiten que su prioridad fue presentar las pruebas recabadas ante Fiscalía.

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ARDE reclama el cierre inmediato de todas las granjas peleteras en España, muchas de las cuales están situadas en Galicia. Elizalde señala que, ante el fin de la moratoria y la prohibición efectiva de este tipo de explotaciones en otros países de Europa, les "parece preocupante" que empresas extranjeras se aprovechen de la permisividad de España para instalarse aquí. "Ningún animal debería pasar toda su vida encerrado en una jaula para acabar asfixiado por un simple abrigo", afirma.