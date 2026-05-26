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Miño aprueba un presupuesto de 10 millones, "el más alto de la historia"

Las cuentas reservan fondos para el área de autocaravanas y la cubierta de la pista deportiva de Xarío

Aparcamiento de A Galea donde el Concello prevé habilitar un área de autocaravanas.

Aparcamiento de A Galea donde el Concello prevé habilitar un área de autocaravanas. / LOC

RAC

Miño

El Gobierno local de Miño aprobó hoy en solitario el presupuesto para el ejercicio de 2026, que asciende a 10.624.272 euros, "el más alto de la historia del municipio", como destacó el Ejecutivo. PP y BNG votaron en contra.

Las cuentas municipales reservan una partida de 1.340.569 euros para inversiones. El proyecto contable incluye partidas para la pavimentación de la rúa Real y cruce con la calle de la playa de Miño; el asfaltado y separación de pluviales en la rúa de A Igrexa – Miño; la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en A Torre (Perbes); la ampliación de la red de alcantarillado en Bollo, entre otros. También incluye la adecuación de aparcamiento público de autocaravanas, el acondicionamiento del local para el centro de la juventud o la instalación de la cubierta de la pista deportiva en Xarío.

Evolución presupuesto de miño en la última década.

Evolución presupuesto de miño en la última década. / LOC

El presupuesto reserva 6.359.916 euros para gasto corriente y 2.184.659 euros para el pago de nóminas al personal. El Concello atribuye en buena medida el incremento del gasto corriente al aumento de fondos para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), del servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y la puesta en servicio de la nueva escuela infantil.

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El Concello se congratuló hoy el "crecimiento continuo" del presupuesto en la última década y recordó que en 2016 se situaba poco por encima de los cinco millones de euros.

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