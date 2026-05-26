Miño aprueba un presupuesto de 10 millones, "el más alto de la historia"

El Gobierno local de Miño aprobó hoy en solitario el presupuesto para el ejercicio de 2026, que asciende a 10.624.272 euros, "el más alto de la historia del municipio", como destacó el Ejecutivo. PP y BNG votaron en contra.

Las cuentas municipales reservan una partida de 1.340.569 euros para inversiones. El proyecto contable incluye partidas para la pavimentación de la rúa Real y cruce con la calle de la playa de Miño; el asfaltado y separación de pluviales en la rúa de A Igrexa – Miño; la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en A Torre (Perbes); la ampliación de la red de alcantarillado en Bollo, entre otros. También incluye la adecuación de aparcamiento público de autocaravanas, el acondicionamiento del local para el centro de la juventud o la instalación de la cubierta de la pista deportiva en Xarío.

Evolución presupuesto de miño en la última década. / LOC

El presupuesto reserva 6.359.916 euros para gasto corriente y 2.184.659 euros para el pago de nóminas al personal. El Concello atribuye en buena medida el incremento del gasto corriente al aumento de fondos para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), del servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y la puesta en servicio de la nueva escuela infantil.

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El Concello se congratuló hoy el "crecimiento continuo" del presupuesto en la última década y recordó que en 2016 se situaba poco por encima de los cinco millones de euros.