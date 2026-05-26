Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Este próximo jueves 28 reabre en Coruña The Style Outlets un nuevo concepto de tienda Nike, coincidiendo con el Superjueves ampliado del jueves 28 al sábado 30 de mayo con ofertas y descuentos especiales. Se trata de la segunda tienda en España con formato ‘outlet del outlet’, pensado para encontrar artículos en cantidades limitadas con precio de liquidación de las ofertas.

A diferencia de la tienda outlet previa, en la que se ofrecían artículos con descuento sobre el precio original, los visitantes podrán ahora acceder a oportunidades y artículos difíciles de encontrar, todavía más rebajados.

El centro comercial outlet de Culleredo, situado junto al aeropuerto de Alvedro y a diez minutos en coche de A Coruña, cuenta con 12.900 metros cuadrados de superficie comercial y más de 50 tiendas de marcas nacionales e internacionales que ofrecen descuentos durante todo el año de entre el 30% y el 70%.

Noticias relacionadas

La reapertura de Nike en Coruña The Style Outlets refuerza la apuesta del centro comercial por acercar a sus visitantes propuestas diferenciales y marcas líderes con condiciones especialmente atractivas.