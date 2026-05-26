Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Deportivo inunda María Pita de ilusiónUn ascenso con "trabajo, perseverancia y unidad"El área de A Coruña se blinda ante apagonesEl mercado de Elviña cumple 20 añosConcierto de Zucchero en A CoruñaEl vértigo de los precios del alquiler
instagramlinkedin

Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Se trata de la segunda tienda en España de la marca con formato ‘outlet del outlet’, en la que los visitantes podrán acceder a oportunidades y artículos difíciles de encontrar, todavía más rebajados

Compras en Coruña The Style Outlets.

Compras en Coruña The Style Outlets. / LOC

RAC

Este próximo jueves 28 reabre en Coruña The Style Outlets un nuevo concepto de tienda Nike, coincidiendo con el Superjueves ampliado del jueves 28 al sábado 30 de mayo con ofertas y descuentos especiales.  Se trata de la segunda tienda en España con formato ‘outlet del outlet’, pensado para encontrar artículos en cantidades limitadas con precio de liquidación de las ofertas.

A diferencia de la tienda outlet previa, en la que se ofrecían artículos con descuento sobre el precio original, los visitantes podrán ahora acceder a oportunidades y artículos difíciles de encontrar, todavía más rebajados.

El centro comercial outlet de Culleredo, situado junto al aeropuerto de Alvedro y a diez minutos en coche de A Coruña, cuenta con 12.900 metros cuadrados de superficie comercial y más de 50 tiendas de marcas nacionales e internacionales que ofrecen descuentos durante todo el año de entre el 30% y el 70%.

Noticias relacionadas

La reapertura de Nike en Coruña The Style Outlets refuerza la apuesta del centro comercial por acercar a sus visitantes propuestas diferenciales y marcas líderes con condiciones especialmente atractivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  3. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  4. Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
  5. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  6. Dous alumnos do instituto Blanco Amor de Culleredo revolucionan a literatura galega con IA: 'Queríamos hacer algo bueno
  7. El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
  8. Los problemas vuelven al puerto deportivo de Sada: Empresas náuticas denuncian lastres a su actividad en la dársena

Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda

Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura

Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura

Arteixo propondrá una multa de 18.600 euros a la concesionaria de atención domiciliaria por incumplimientos graves

Cambre reduce la deuda pendiente a proveedores en un 75% en apenas tres meses

Cambre reduce la deuda pendiente a proveedores en un 75% en apenas tres meses

El PSOE acusa a Calvelo de hacer "ecoblanqueo" con los fondos para movilidad

El PSOE acusa a Calvelo de hacer "ecoblanqueo" con los fondos para movilidad

Culleredo apoya a las personas con incontinencia

Culleredo apoya a las personas con incontinencia

Cerca de 7.000 personas suscriben la alegación colectiva contra la planta de biogás de A Laracha

Cerca de 7.000 personas suscriben la alegación colectiva contra la planta de biogás de A Laracha

La pasarela de Santa Cruz se irá a los 2 millones y no estará lista antes de 2028

La pasarela de Santa Cruz se irá a los 2 millones y no estará lista antes de 2028
Tracking Pixel Contents