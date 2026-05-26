Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici

El desarrollo de Alsina-Lamastelle, que incluye la construcción de 374 viviendas y equipamientos comerciales en el entorno del pazo Las Cadenas, sigue avanzando en su tramitación administrativa con la exposición pública del documento ambiental, en el que se recogen algunos detalles de la futura urbanización. Entre ellos, además de emerger el trazado de la Artabriña, figura la construcción de un carril bici que conectará los dos extremos del ámbito, delimitados por la carretera de Montrove y la N-6.

La pasada semana, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta sometía también a información pública para su evaluación el documento ambiental del proyecto de urbanización del parque comercial de Os Regos (SUD-19), en el que se incorporaba también como novedad un carril bici, una tendencia que parece consolidarse en los nuevos desarrollos residenciales de Oleiros.

En el caso de la futura urbanización de Alsina-Lamastelle, dicho carril se situará a ambos lados de la calzada principal, a la que se accede desde la carretera de Montrove (AC-174), con un carril por sentido. Tendrá además continuidad a través de la zona verde central de la urbanización para conectar con el otro acceso rodado independiente, situado junto a la N-6. Inicialmente, el trazado de las calles contemplaba la posibilidad de establecer una conexión para el tránsito de vehículos entre los dos extremos del ámbito, pero esta quedó descartada en el proyecto final por la elevada pendiente que presentaría (superior al 10%) y porque zonas verdes quedaban relegadas a un espacio residual alejado de las zonas residenciales.

Urbanización Alsina-Lamastelle, en Oleiros. / LOC

La solución por la que finalmente se ha optado y que ahora se somete a evaluación plantea un viario principal adaptado a la orografía del ámbito y más armónico con el entorno, mientras que las zonas verdes se distribuyen por toda la ordenación. El espacio reservado para la Artabriña también se empleará en un principio como zona verde hasta que se ejecute la infraestructura. Este vial irá en un futuro a una cota inferior, lo que minimizará su impacto y provocará que el acceso previsto al viario principal desde la rúa Arco da Vella pase a contar con un viaducto elevado en su trazado.

Especies vegetales

El documento ambiental no identifica ninguna especie vegetal de especial valor en el ámbito, en el que predominan las masas de eucaliptos y cuenta con una presencia muy escasa de especies autóctonas. Esas especies existentes y representativas de la flora gallega serán trasplantadas dentro de un plan de revegetación que aspira a crear bosquetes en todo el ámbito que imiten a los que se desarrollan de forma natural.

El proyecto de urbanización de desarrollo de Alsina-Lamastelle, denominado SUD-6 en el Plan General, se aprobó inicialmente el pasado mes de noviembre. Este mismo mes hacía lo propio el vecino SUD-21, conocido como Finca Alsina. Ambos proyectos están promovidos por la sociedad Las Cadenas Village, que los gestiona de manera coordinada como un único desarrollo con una parte residencial (el SUD-6) y otra para zonas verdes y usos terciarios (el SUD-21), en el que se incluye también el pazo Las Cadenas.