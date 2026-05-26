El pleno de Betanzos autoriza el cambio de titular del hotel San Roque

El pleno de Betanzos ha dado luz verde a la cesión de la concesión del Complejo San Roque a la empresa Nuevas Iniciativas de Betanzos, una firma de Madrid constituida en 2025 que ha adquirido el crédito hipotecario y que se compromete a saldar las deudas pendientes y a poner en marcha un plan de regularización integral del hotel y los servicios complementarios: el museo-degustación y el aparcamiento.

El punto prosperó con los votos del Gobierno local (PSOE), el BNG y los ediles no adscritos, que apelaron a la necesidad de "avanzar" y desbloquear este asunto. "Non é a solución ideal pero é unha salida", defendió la edil nacionalista Amelia Sánchez. La portavoz del PP, Cecilia Vázquez, cuestionó esta vía y abogó por rescindir el contrato y licitar una nueva concesión. El Gobierno local sostuvo que esa vía no era viable porque podría llevar aparejado el pago de una cuantía elevada por lucro cesante: "Es una oportunidad, entendemos que son todos beneficios para el Concello", defendió el socialista Diego Fernández, para quien este cambio en la concesión "es la luz al final del túnel".