El Estado se abre a "reevaluar" el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental

El Gobierno central se abre a reevaluar el proyecto para regenerar la playa urbana de Sada, pero con condiciones. En una entrevista a LA OPINIÓN, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defiende la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de 2018 de anular la licitación de esta obra para "analizar los posibles efectos ambientales de la extracción de arena y su posterior vertido" en unas praderas de zostera noltti y de zostera marina.

"El proyecto no se detuvo por falta de voluntad del Ministerio, sino porque las condiciones ambientales impedían ejecutar la obra. Nunca se acometerá una actuación con un informe ambiental que la haga inviable o desaconsejable", defiende el responsable estatal, que aclara que eso "no significa que el proyecto quede descartado definitivamente". Esta actuación, añade, deberá "reevaluarse" para dar con una alternativa ambientalmente viable: "Habrá que estudiar en qué términos puede ejecutarse y, cuando exista una actuación clara que supere la evaluación ambiental, se llevará a cabo", afirma Morán.

El secretario de Estado de Medio Ambiente evita pronunciarse sobre la posibilidad de trasplantar la zostera, tal y como se hizo en la ría de O Burgo con motivo del dragado. "En este momento es bastante precipitado, porque el proyecto fue desechado en sus características iniciales. Ahora habría que trabajar sobre un nuevo proyecto y analizar qué alternativa resulta más viable", responde al ser preguntado sobre esta opción.

Iniciativa del PP en el Parlamento

La decisión del Gobierno en 2018 de atender las alegaciones de la Sociedade Galega de Historia Natural y desistir del concurso para regenerar la playa provocó una importante controversia en el municipio. El proyecto consistía en el relleno de 261.756 metros cúbicos de arena del fondo del mar para conseguir una playa de unos setenta metros de ancho. La acumulación de lodos en este arenal complica notablemente el baño, por lo que es habitual ver el arenal prácticamente vacío durante el verano pese a su buena ubicación.

El PP anunció recientemente que presentará una iniciativa en el Parlamento para instar al Gobierno a retomar esta obra. "La playa de As Delicias constituye un enclave de gran relevancia ambiental, social y turística", defienden los populares, que urgen medidas para revertir los daños provocados por la acumulación de lodos, que "afectan negativamente tanto a la calidad ambiental del arenal como a su atractivo y a su funcionalidad como zona de baño". La recuperación de este arenal ha sido reclamado también insistentemente por el PSOE.