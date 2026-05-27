Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvedro responde con solvencia al cierre de SantiagoGaligrain, el mayor concesionario del puerto exteriorTemplos de la alta perfumería en A CoruñaLuz verde a la propuesta para transferir la AP-9Las tareas de Fernando Soriano en PrimeraEstrella Galicia se expande en Italia
instagramlinkedin

El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio

La Diputación de A Coruña continuará financiando la cubierta del parque infantil, aunque el proyecto deba ser reformulado por costes y características

Renovado parque infantil de Pintor Seijo Rubio.

Renovado parque infantil de Pintor Seijo Rubio. / LOC

RAC

Betanzos

El parque infantil de la plaza de Pintor Seijo Rubio tendrá cubierta. Así lo ha confirmado el Concello de Betanzos, que ha explicado que la mejora de los juegos y la cubierta eran dos proyectos diferentes y que el Gobierno local decidió priorizar el primero ante el desgaste que presentaba y la necesidad de adaptarlo a la normativa.

Según explica el Concello en un comunicado, el Gobierno local optó por priorizar una actuación inmediata que permitiese mejorar cuanto antes las condiciones de uso del parque, evitando prolongar durante más tiempo las deficiencias existentes y permitiendo que las familias pudiesen disponer nuevamente del espacio en condiciones adecuadas de seguridad. Por ello, se decidió acometer en primer lugar el proyecto de la renovación del parque y, posteriormente, el de la cubierta.

Noticias relacionadas y más

Respecto al de la cubierta, apuntan que hay que reformularlo por precios y características, pero que la Diputación seguirá financiándolo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  3. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  4. Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
  5. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  6. Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
  7. Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
  8. Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta

El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio

El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio

Culleredo presenta 16 alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

Culleredo presenta 16 alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

La Fundación Franz Webber pide una auditoría independiente en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

La Fundación Franz Webber pide una auditoría independiente en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

Los vecinos de Carral decidirán el futuro del Campo da Feira

Los vecinos de Carral decidirán el futuro del Campo da Feira

La oficina de turismo de Arteixo contará con cuatro puntos de recarga para coches eléctricos

La oficina de turismo de Arteixo contará con cuatro puntos de recarga para coches eléctricos

El Estado se abre a "reevaluar" el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental

El Estado se abre a "reevaluar" el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental

El pleno de Betanzos autoriza el cambio de titular del hotel San Roque

El pleno de Betanzos autoriza el cambio de titular del hotel San Roque
Tracking Pixel Contents