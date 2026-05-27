El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio
La Diputación de A Coruña continuará financiando la cubierta del parque infantil, aunque el proyecto deba ser reformulado por costes y características
El parque infantil de la plaza de Pintor Seijo Rubio tendrá cubierta. Así lo ha confirmado el Concello de Betanzos, que ha explicado que la mejora de los juegos y la cubierta eran dos proyectos diferentes y que el Gobierno local decidió priorizar el primero ante el desgaste que presentaba y la necesidad de adaptarlo a la normativa.
Según explica el Concello en un comunicado, el Gobierno local optó por priorizar una actuación inmediata que permitiese mejorar cuanto antes las condiciones de uso del parque, evitando prolongar durante más tiempo las deficiencias existentes y permitiendo que las familias pudiesen disponer nuevamente del espacio en condiciones adecuadas de seguridad. Por ello, se decidió acometer en primer lugar el proyecto de la renovación del parque y, posteriormente, el de la cubierta.
Respecto al de la cubierta, apuntan que hay que reformularlo por precios y características, pero que la Diputación seguirá financiándolo.
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