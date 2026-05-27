Culleredo presenta 16 alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

El Concello de Culleredo presentó este martes alegaciones contra el proyecto de instalaciones de una planta de biogás en Soandres, A Laracha, para que la que demanda que la autorización ambiental sea denegada.

El alcalde José Ramón Rioboo señala que estas alegaciones se formulan "no exercizo de defensa dos intereses xerais da veciñanza" dada la cercanía de la ubicación planteada. "Actuamos para loitar contra o impacto significativo que pode ter a planta a nivel ambiental, sanitario, paisaxístico e territorial", dice.

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El Ayuntamiento cullerdense plantea hasta 16 argumentos en contra por no acreditarse la necesidad de la planta en Soandres ni la proporcionalidad entre el sacrificio territorial y el interés público. Entre los aspectos "más relevantes y menos resueltos" Culleredo destaca el tráfico generado en las instalaciones, donde se prevé la entrada de 20 camiones diarios de 20 toneladas, así como afectaciones en las aguas del entorno, y los malos olores que desprenderá la actividad industrial propuesta, que puede traducirse en "efectos negativos sobre el bienestar". "La evaluación ambiental debe incorporar esta dimensión sanitaria de forma expresa, pues la protección del medio ambiente incluye también la protección de la salud humana”, defiende el Concello.