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La Fundación Franz Webber pide una auditoría independiente en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

La entidad naturalista insta a que se haga una campaña de inspección "sorpresiva" en la veintena de granjas peleteras de Galicia

Uno de los animales encontrados en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

Uno de los animales encontrados en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal / ARDE

RAC

Abegondo

A raíz de los descubrimientos de un presunto caso de maltrato animal en una explotación de visones en Abegondo, la Fundación Franz Weber pide una auditoría independiente ante una situación que califica de "vomitiva".

La entidad naturalista critica la respuesta de la Xunta ante las imágenes, ya que, a pesar de que Medio Rural ya ha anunciado una inspección en las instalaciones, se preguntan dónde están los servicios de emergencia. Señalan que es necesario hacer una autoría "independiente y sorpresiva" en la veintena de granjas peleteras que hay en Galicia.

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Rubén Pérez, coordinador de campañas para la entidad, señala que "que la Xunta venga a afirmar que inspeccionará de forma inmediata una granja que ha sido investigada durante meses, sin que trascendiera sanción o reproche administrativo alguno por lo que se ha visto, roza el insulto a la inteligencia de la ciudadanía".

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