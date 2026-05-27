Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvedro responde con solvencia al cierre de SantiagoGaligrain, el mayor concesionario del puerto exteriorTemplos de la alta perfumería en A CoruñaLuz verde a la propuesta para transferir la AP-9Las tareas de Fernando Soriano en PrimeraEstrella Galicia se expande en Italia
instagramlinkedin

A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

El Concello también licita obras en la pista polideportiva del IEs Agra de Leborís, por el deterioro de las instalaciones

El gerente del Consorcio de Igualdade e Benestar visita la escuela infantil de A Laracha

El gerente del Consorcio de Igualdade e Benestar visita la escuela infantil de A Laracha / la opinión

M. C.

A Laracha

El Concello de A Laracha adjudicó las obras en la escuela infantil pública A Galiña Azul por más de 145.000 euros a la empresa Esqueiro SL. La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles el proyecto de renovación del centro, que será financiado íntegramente por la Xunta.

Las intervenciones se centrarán en la zona más antigua de la escuela e incluirán trabajos de reparaciones y mantenimiento. Las obras consistirán en la renovación de los pavimentos interiores, la instalación de suelo radiante o pintar las aulas.

Además, la empresa tendrá que reformar los aseos infantiles y realizar actuaciones para incrementar la eficiencia térmica y acústica del edificio, así como reducir las necesidades de mantenimiento futuro utilizando materiales más resistentes y adaptados al uso del entorno educativo. Las obras se realizarán durante las vacaciones de verano para que el centro pueda estar operativo al inicio del próximo curso.

Obras en las pistas del instituto

El Concello larachés también trabaja en licitar las obras en el entorno de otro centro educativo, el IES Agra de Leborís, en este caso en las pistas deportivas. En este caso, el Ayuntamiento explica que esta instalación es utilizada tanto por las personas que juegan al fútbol sala y al baloncesto.

Noticias relacionadas

En la memoria del proyecto, que cuenta con una inversión de casi 90.000 euros, se señala que parte del cerramiento de la pista "está muy deteriorado, sobre todo la malla" y que el objetivo es sustituirlo por otro más resistente. También se sustituirá el pavimento, que también está muy afectado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  3. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  4. Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
  5. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  6. Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
  7. Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
  8. Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta

El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio

El Concello de Betanzos confirma que cubrirá el parque de Pintor Seijo Rubio

Culleredo presenta 16 alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

Culleredo presenta 16 alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

La Fundación Franz Webber pide una auditoría independiente en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

La Fundación Franz Webber pide una auditoría independiente en la granja de visones de Abegondo denunciada por maltrato animal

Los vecinos de Carral decidirán el futuro del Campo da Feira

Los vecinos de Carral decidirán el futuro del Campo da Feira

La oficina de turismo de Arteixo contará con cuatro puntos de recarga para coches eléctricos

La oficina de turismo de Arteixo contará con cuatro puntos de recarga para coches eléctricos

El Estado se abre a "reevaluar" el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental

El Estado se abre a "reevaluar" el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental

El pleno de Betanzos autoriza el cambio de titular del hotel San Roque

El pleno de Betanzos autoriza el cambio de titular del hotel San Roque
Tracking Pixel Contents