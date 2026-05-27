A Laracha adjudica las obras en la escuela infantil A Galiña azul por más de 145.000 euros

El Concello de A Laracha adjudicó las obras en la escuela infantil pública A Galiña Azul por más de 145.000 euros a la empresa Esqueiro SL. La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles el proyecto de renovación del centro, que será financiado íntegramente por la Xunta.

Las intervenciones se centrarán en la zona más antigua de la escuela e incluirán trabajos de reparaciones y mantenimiento. Las obras consistirán en la renovación de los pavimentos interiores, la instalación de suelo radiante o pintar las aulas.

Además, la empresa tendrá que reformar los aseos infantiles y realizar actuaciones para incrementar la eficiencia térmica y acústica del edificio, así como reducir las necesidades de mantenimiento futuro utilizando materiales más resistentes y adaptados al uso del entorno educativo. Las obras se realizarán durante las vacaciones de verano para que el centro pueda estar operativo al inicio del próximo curso.

Obras en las pistas del instituto

El Concello larachés también trabaja en licitar las obras en el entorno de otro centro educativo, el IES Agra de Leborís, en este caso en las pistas deportivas. En este caso, el Ayuntamiento explica que esta instalación es utilizada tanto por las personas que juegan al fútbol sala y al baloncesto.

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En la memoria del proyecto, que cuenta con una inversión de casi 90.000 euros, se señala que parte del cerramiento de la pista "está muy deteriorado, sobre todo la malla" y que el objetivo es sustituirlo por otro más resistente. También se sustituirá el pavimento, que también está muy afectado.