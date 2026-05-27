La oficina de turismo de Arteixo contará con cuatro puntos de recarga para coches eléctricos

El Concello de Arteixo ampliará los puntos de recarga para vehículos eléctricos dentro del proyecto Rede Eco da Biosfera. El Ejecutivo municipal amplía la concesión a la Asociación Desenvolvemento rural Mariñas Betanzos para instalar un total de cuatro cargadores en lugar de los dos inicialmente planteados.

Los nuevos puntos se situarán en la oficina de turismo municipal de Arteixo, escogida por su "situación privilegiada y facilidad de acceso". El Concello justifica la adjudicación directa por el "interés público" que se basa en el Plan de movilidad urbana sostenible, un documento que promueve el desarrollo de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Estas instalaciones contribuirán a reducir la contaminación del aire y diversificar el modelo de movilidad actual en el municipio.

La Reserva había solicitado en septiembre de 2024 una concesión de una superficie de 51 metros cuadrados, pero en marzo de este año solicitó la ampliación. Arteixo responde ante esta ampliación que se dan "idénticas circunstancias" a las que promovieron la adjudicación inicial y que dos puntos de recarga a mayores "no suponen una carga onerosa para el Concello" y que no hay perjuicios para terceros. El dominio público que ocuparán las instalaciones será de más de 12.000 euros y ocupará una superficie de 102 metros cuadrados.

23 cargadores para 17 municipios

La Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas había licitado en noviembre de 2024 la instalación de hasta 23 cargadores para coches eléctricos en los 17 municipios de la Reserva, un plan en el que se incluían un total de 46 plazas de aparcamiento.

La entidad buscaba fomentar la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en el rural y potenciar la red existente del resto de ayuntamientos de la comarca. En muchos términos municipales las instalaciones de recarga son su primer punto o el segundo, "lo que demuestra que el plan apuntalará la cohesión territorial", señaló entonces la Reserva.

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Iberdrola fue la concesionaria del contrato de la Red Eco da Biosfera por 145.000 euros en marzo de 2025, con planes de completar las instalaciones a finales de 2025, aunque cuentan con una concesión por 10 años. Entonces la empresa destacó que el origen de la energía sería "100% verde". Las potencias instaladas en cada una de las ubicaciones serán de 22 kW y 50kW.