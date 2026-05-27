Los vecinos de Carral decidirán el futuro del Campo da Feira

Los vecinos de Carral serán los que decidan el futuro uso de la ampliación del Campo da Feira a través de una encuesta online. El Concello baraja crear una pista deportiva al aire libre, una zona para patines o un espacio con mesas y mobiliario urbano, aunque el Gobierno local insta a la ciudadanía a plantear nuevas iniciativas compatibles con el espacio.

Los nuevos terrenos, con una superficie de 650 metros cuadrados, están disponibles gracias a la cesión de una de las promotoras de los inmuebles del entorno. Los residentes de Carral tendrán hasta el lunes 15 de junio para opinar sobre el futuro del Campo da Feira a través del formulario en la página web o depositando sus propuestas en el consistorio.

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El alcalde José Luis Fernández Mouriño animó a los vecinos a "facer as súas propostas e dar a súa opinión, contribuíndo a seguir sumando servizos e usos no núcleo urbano". El Concello, sin embargo, destaca que en el lugar no se podrán instalar estructuras fijas porque el uso de la parcela tiene que ser compatible con las actividades, fiestas y eventos que se realizan en el espacio.