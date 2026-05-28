Abegondo destinará 400.000 euros a obras en los caminos municipales

El Pleno de Abegondo ha aprobado este jueves usar casi 600.000 euros de la remanente de tesorería en obras de la red viaria del municipio. La mayor parte de la partida, unos 400.000 euros, se destinará a intervenciones en caminos municipales que no están incluidos en los planes de obras.

El alcalde, José Antonio Santiso, señaló que "queremos que a boa saúde económica do Concello se traduza en actuacións prioritarias porque é o xusto".

El suplemento también incluye una partida de más de 96.000 euros para realizar las obras de los accesos y el aparcamiento del nuevo centro de salud, que se abrirá en junio. Entre las actuaciones previstas está la creación de un nuevo vial y una semirrotonda para incrementar la seguridad vial. El dinero restante se destinará a finalizar las aceras en el lugar de A Igrexa, en Mabegondo, y a la instalación de nueva iluminación. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Bonificación a familias monoparentales

El Pleno también dio luz verde a la bonificación de un 15% a las familias monoparentales para los precios de las actividades municipales. El regidor explicó que se trataba de un "apoio lóxico" a estas familias y que se podrá aplicar para el próximo curso.

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El alcalde también dio cuenta de la liquidación del presupuesto del 2025, ejercicio que el Concello de Abegondo cerró con un superávit de 2,47 millones de euros y un remanente de tesorería de 3,49 millones.