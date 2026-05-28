Cambre aprueba al tercer intento las facturas de la Rede Cultural

Después de votarlo en la sesión de marzo y de abril sin éxito, el Pleno de Cambre ha aprobado este jueves el reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) para pagar los más de 34.500 euros que debían a los artistas que habían realizado las actividades de la Rede Cultural en 2025.

Durante la sesión, Unión por Cambre propuso una enmienda para argumentar el levantamiento del reparo de Intervención y proceder al pago de las facturas, aunque fue rechazada por el resto de grupos al insistir que la propuesta ya contaba con informes suficientes para salir adelante y que había que pagar porque esas actividades culturales ya se habían realizado. "Esta proposta trouxose dúas veces e ata agora non había xustificación do goberno para votar en contra dos informes das habilitadas nacionais", apuntó el portavoz de UxC, que añadió que "nós o que queremos é que os artistas cobren pero o mínimo é xustificalo".

El resto del Pleno de la Corporación expresó su frustración porque se tuviera que votar esta propuesta por tercera vez. "Ya hemos constatado que esto no debería estar aquí para someterse a Pleno", afirmaron los socialistas, mientras que el BNG manifestó su "asombro" y calificó el asunto como una "falta de respeto". "Imos votar a favor de que esta xente cobre, por diante da irresponsabilidade manifesta de Unión por Cambre", señaló el portavoz nacionalista. Alternativa dos Veciños también sumó el voto a favor y se mostró crítico con la "política deconstructiva" de UxC.

La alcadesa, Diana Piñeiro, destacó sobre este punto que "os veciños de Cambre págannos por ser resolutivos e por terceira vez deixamos bastante que desexar". "Por terceira vez pido que exerzan o seu cargo como cancelleiros e asuman a responsabilidade de sacar o Concello adiante. Ningún traballador ten por que soportar a incompetencia dos políticos", aseveró. La propuesta salió adelante con los votos del PP, Alternativa dos Veciños, BNG, la abstención del PSOE y la edila no adscrita y el voto en contra de UxC.

Choques con Intervención

Con todo, el Gobierno municipal no consiguió sacar adelante los expedientes para pagar facturas de más de 83.000 y 41.000 euros. Ambas propuestas tuvieron que ser retiradas, la primera parcialmente y la segunda por completo por un cambio de criterio de Intervención, que inicialmente había autorizado el pago. De este modo finalmente solo se consiguió aprobar el abono de 6.600 euros.

La regidora se mostró especialmente preocupada por no poder pagar el segundo de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, de más de 41.000 euros, que iba destinado al pago de la póliza de seguridad civil. "Expoñémonos a un risco e a unha situación perigosa", expuso Piñeiro que pidió a la nueva interventora accidental que explicara la razón detrás del cambio de criterio y las consecuencias legales a las que se podría exponer el Concello.

La interventora respondió que no tenía experiencia como habilitada nacional, razón por la que tuvo que consultar y volver a poner el reparo al expediente. Señaló que la solución sería justificar la urgencia para poder pagar la factura a través del REC o aprobar la liquidación del ejercicio de 2025 para poder hacerlo con la remanente del consistorio. Sobre las posibles consecuencias jurídicas de estar sin el seguro se refirió a la secretaria, que no contestó.

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"Se non ten a experiencia e recorrido nesta cuestión hai que valorar moi moito estes cambios de criterio", contestó la alcaldesa.