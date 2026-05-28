Cambre prorroga por tercera vez el contrato de emergencia para la limpieza de colegios y edificios municipales

El Concello de Cambre ha prorrogado por tercera vez el contrato de limpieza provisional en los centros escolares y edificios municipales por más de 868.000 euros a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa). El Gobierno municipal adjudica el servicio justificándose en las advertencias de los técnicos municipales que apuntan que, de no continuar este contrato, "se estima que persistirían las condiciones que llevaron a la declaración de emergencia sanitaria" en mayo de 2024. Pero la secretaria y la interventora advierten de que esta prórroga es irregular.

Sin el contrato, destaca un informe de ingeniero técnico de obras públicas interino, se "podría dar lugar nuevamente a situaciones de insalubridad en las instalaciones municipales, lo cual obligaría a tomar medidas adicionales, incluyendo la posibilidad de una nueva declaración de emergencia sanitaria". En este documento se apoya el Ejecutivo local para extender por tercera vez la prórroga, a pesar de las múltiples advertencias de los departamentos de Secretaría e Intervención.

En el expediente de contratación se incluyen informes desfavorables de ambas habilitadas nacionales que, de nuevo, vuelven a poner sobre la mesa la inexistencia de un contrato vigente para la limpieza de los edificios municipales. La secretaria ya había advertido en noviembre de 2024 que mantener el servicio sin licitar constituía una infracción "muy grave" y que el coste que planteaba Tragsa excedía el planteado en el borrador del expediente de contratación de la limpieza.

Secretaría volvió a posicionarse en contra en julio de 2025 por la segunda prórroga y ahora, en mayo de 2026, recuerda que es "perentorio" proceder a la licitación no solo de este contrato, sino del resto de servicios esenciales. La limpieza lleva en precario más de trece años en el municipio.

Expedientes paralizados

La interventora concuerda con el dictamen de Secretaría y señala, además, que "la tramitación del contrato de emergencia debería haberse limitado a lo estrictamente indispensable" para remediar los daños de la situación sanitaria. La habilitada afea al gobierno local que, "a pesar del tiempo transcurrido y solicitando la tercera prórroga" el expediente de licitación está "paralizado desde hace cinco meses y que no está en disposición de ser aprobado".

"Esta situación podría mostrar una falta de diligencia dado que en este tiempo sí fueron licitados otros procedimientos", añade la interventora, que pone como ejemplo la contratación del Rock in Cambre 2025 o la Xuntanza do Maior de 2024.

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Por todo ello, emite un reparo suspensivo al expediente, y advierte que "no existe crédito adecuado y suficiente en la contabilidad municipal para una tercera prórroga" y que tendría que financiar con un modificativo de crédito. El Ejecutivo local levanta el reparo en base al informe de obras públicas y justifica la adjudicación durante ocho meses "vista la obligación que tiene el Concello de Cambre de garantizar el interés general de los vecinos", defender su bienestar y evitar que se repitan los problemas que llevaron a la emergencia sanitaria.