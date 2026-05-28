El Concello de Oleiros contrata obras en Perillo y Santa Cruz por 760.000 euros
Las actuaciones abordarán la sustitución de cubiertas, la reparación de pavimentos y el aislamiento de piscinas en varios puntos de la localidad
El Concello de Oleiros ha anunciado el inminente inicio de las obras de varias infraestructuras municipales de las parroquias de Perillo y Santa Cruz que suman una inversión de 760.000 euros. Se trata de trabajos urgentes y muy demandadas por los vecinos que van a permitir subsanar deficiencias y mejorar el aspecto de estos equipamientos.
Según explicó el alcalde, Ángel García Seoane, en el programa Fío Aberto de la emisora municipal, uno de los trabajos que para los que se acaba de cerrar la contratación es la sustitución de la cubierta y de la pista del pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, una actuación financiada por fondos FEDER que se ejecutará por un importe de 296.650 euros.
La calle central de Santa Cristina, en Perillo, será otro de los puntos de intervención. Según relató el regidor, las raíces de unos álamos ubicados en la vía está provocando que se levanten las losas del pavimento. "Se van cortar varias de aquelas árbores que están deteriorando moitísimo o parque para plantar outros novos cun investimento de 318.410 euros", avanzó García Seoane.
La última de las obras anunciadas es la impermeabilización de la piscina de A Fábrica, "a máis vella das catro piscinas climatizadas que ten o Concello", apuntó el alcalde. Los trabajos consistirán en aislar el vaso de la misma, ya que presenta problemas de filtraciones. El presupuesto para esta actuación asciende a 176.786 euros.
Todos estos trabajos se suman al reciente anuncio del inicio de las obras para adecuar el entorno del multiusos de Bastiagueiro, una intervención que se financia con fondos europeos y que deberá estar terminada antes de que finalice el año.
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