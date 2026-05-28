Miño renovará el firme de las calles Barrosa, Carreira y Raxel con una inversión de 241.000 euros
La actuación busca dar solución al mal estado actual del pavimento
El Concello de Miño impulsa la reposición y rehabilitación del firme de las calles Barrosa, Carreira y Raxel, tres vías que conforman un eje continuo y que actualmente presenta un importante deterioro.
La actuación, que cuenta con un presupuesto de 241.000 euros, busca dar solución al mal estado actual del pavimento. Para ello se incluye la renovación completa de la capa de rodadura mediante el fresado del firme existente y la posterior reposición con una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente.
En la zona más deteriorada y con mayor pérdida de capacidad estructural se ejecutará la reconstrucción completa del firme mediante tres capas de aglomerado. Asimismo, estas zonas incorporarán una geomalla con un sistema anti fisuras para mejorar la estabilidad del pavimento y aumentar su durabilidad.
En el resto de la zona de zanjas y el carril adyacente al aparcamiento se realizará también una mejora estructural mediante dos capas de aglomerado y una geomalla. Finalmente, en el resto del vial se procederá a la reposición de la capa de rodadura para homogeneizar el estado del firme.
Las obras incluirán también la renovación de la señalización horizontal, que será ejecutada con pintura reflectante y microesferas de vidrio, reforzando la seguridad vial. “Trátase dunha actuación moi demandada que mellorará de maneira notoria a funcionalidade e seguridade tanto viaria como peonil destas rúas”, aseguró el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.
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