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El multiusos de Bastiagueiro avanza con la búsqueda de director y la urbanización del entorno

El PSOE pide la suspensión del proceso de selección del director del multiusos para evitar una contratación "arbitraria" por parte del Gobierno local

Multiusos de Bastiagueiro

Multiusos de Bastiagueiro / Gus de la Paz

Pablo Barro

Oleiros

Las obras del multiusos de Bastiagueiro avanzan a buen ritmo mientras el Concello trabaja en otros frentes, como la búsqueda de un director para el centro o la licitación de los trabajos de urbanización del entorno de las instalaciones, que estarán finalizadas antes de que concluya el año.

Las obras para actualizar el entorno del multiusos, que se financian con cargo a fondos europeos, permitirán urbanizar el espacio entre el nuevo equipamiento, las pistas de velocidad y el skatepark. Además, como ha avanzado esta semana el alcalde, Ángel García Seoane, en un programa radiofónico, también se van a ampliar las plazas de aparcamiento. El monto de esta actuación asciende a 795.000 euros y la previsión es que esté lista para poder ser inaugurada en la primera quincena de diciembre.

El otro frente que mantiene abierto el Concello es el de la contratación de un director para la puesta en marcha del complejo. En el Boletín Oficial de la Provincia(BOP) publicó el anuncio el pasado 19 de mayo con un plazo hasta el 2 de junio para la presentación de candidatos. El contrato que se oferta es de funcionario interino del subgrupo A1 por un período de 3 años de duración. Entre sus funciones se incluyen la organización de la programación inicial, la coordinación de recursos humanos y materiales, la relación con promotores y entidades colaboradoras o el análisis del modelo de funcionamiento del centro.

Petición de suspensión

Pero la propuesta de contratación no ha contentado a la oposición. El Partido Socialista ha anunciado este miércoles que ha recurrido las bases del proceso. Lo hace, argumenta, "buscando la igualdad de oportunidades y que se escoja a quien sea el mejor candidato o candidata, no al más afín", ya que, denuncian, el 25% de la nota lo aporta la entrevista y la exposición de una memoria, lo que da pie a su juicio a una contratación "arbitraria".

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Además de exigir la suspensión del procedimiento hasta ser modificado, los socialistas también piden los informes jurídicos y de fiscalización que justifiquen la oferta de dos plazas de nivel A1, una para la gerencia y otra de técnico superior, cuando en un principio iban a ser un gerente A2 y un administrativo.

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