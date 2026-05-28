El pleno de Arteixo aprueba las nuevas bases de las ayudas vecinales

El pleno de Arteixo aprobó este jueves durante la sesión plenaria las nuevas bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a las asociaciones vecinales para actividades de fomento a la convivencia, la participación ciudadana y la dinamización social. La normativa, que salió adelante gracias a la mayoría del Gobierno local del PP, contó con el voto en contra del PSOE y la abstención del BNG y la concejala no adscrita Noelia Martínez, en medio de un intenso debate sobre la "objetividad" en el reparto de fondos y la falta de anticipos económicos.

El nuevo marco regulador introduce un giro radical respecto a las anteriores bases vigentes desde 2024. Desaparece la evaluación técnica por puntos detallada, —que valoraba desde la experiencia o la innovación hasta el equilibrio de género en las directivas— y se implanta un modelo ligado estrictamente al número de participantes en la jornada de convivencia.

Cuantías de las ayudas

Las cuantías máximas se fijan ahora en tramos: 4.000 euros para citas de 50 a 300 personas; 8.000 euros de 301 a 600; 14.000 euros de 601 a 999; y un máximo de 20.000 euros para aquellas que superen los 1.000 asistentes. El Concello costeará hasta el 80% de la actividad, y las reuniones tradicionales que no alcancen los 50 participantes mínimos quedarán completamente excluidas del programa de ayudas.

La concejala de Servizos Sociais, Inés Ramos, explicó que estas ayudas están dotadas con 75.000 euros, y que el programa cuenta con dos líneas de financiación: una de ellas destinada a grandes jornadas o comidas vecinales de un día, y otra residual y condicionada a que exista crédito sobrante, enfocada a la formación y excursiones socioculturales o recreativas. "Llevamos haciéndolo durante años y nos adaptamos a las necesidades de los vecinos de Arteixo para favorecer el encuentro y la vida local", subrayó.

La oposición arremetió con dureza contra las bases apoyándose en el propio informe del secretario municipal. En el documento advierte de que los nuevos criterios para seleccionar entre entidades, al carecer de una ponderación cuantitativa o numérica, dejan una "muy amplia discrecionalidad técnica" al Concello y recomienda acotarla en el futuro.

El portavoz del PSOE, Martín Seco, solicitó la retirada del punto para corregir estas carencias. "Os criterios non son igualitarios nin obxectivos. Busquen un criterio que o sexa, fagamos as cousas ben", esgrimió el socialista.

Otro de los puntos de fricción fue el límite territorial. Las bases restringen las subvenciones a una única entidad beneficiaria por parroquia, a excepción de Arteixo, Loureda, Morás y Meicende, debido a su "singularidad y su extensa población". El alcalde, Carlos Calvelo, defendió que en estos lugares podrá haber más de una asociación beneficiaria.

El portavoz del BNG, Xurxo Couto, criticó la falta de "transparencia" y reprochó al Gobierno local que no se aplique el pago anticipado del 70% de la ayuda, un mecanismo aprobado en una moción previa para evitar que los integrantes de las directivas vecinales "teñan que poñer os cartos do seu bolsillo" para organizar los festejos antes de cobrar la subvención por vía de la justificación de facturas. La concejala no adscrita Noelia Martínez justificó su abstención haciéndose eco de las "quejas de varias asociaciones de vecinos por cómo se reciben esos fondos y los favoritismos que hay".

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