La Policía Local de Culleredo identifica seis vertidos ilegales en una nave en desuso en A Garrocha

La Policía Local de Culleredo está buscando a los responsables de depositar residuos procedentes de obras en el interior de una nave en desuso de A Garrocha. La instalación municipal, ubicada a pie de la Tercera Ronda, tenía el cierre del recinto forzado para habilitar el paso de vehículos y en su interior se localizaron 6 vertidos ilegales de reformas en locales y viviendas en A Coruña y Arteixo.

Los agentes encontraron entre los restos de la basura documentos con datos identificativos de particulares y empresas, que utilizarán para encontrar a los autores de estos depósitos. Entre los residuos había muebles viejos, escombros o restos de materiales como pintura. El Concello retirará todos estos enseres una vez se recojan todas las pruebas necesarias para imponer las sanciones pertinentes.

Identificar al autor de un vertido en Bregua

La Policía Local también identificó al autor de un depósito de residuos de una casa de Bregua, que había dejado en la vía pública tras vender la vivienda. El Consorcio de As Mariñas verificó que el hombre no había contactado para los servicios de recogida de voluminosos, por lo que será sancionado por la infracción.

Noticias relacionadas

Vertido encontrado en Bregua, Culleredo / LOC

El operativo contra los vertidos se suma a los realizados en otros lugares del municipio como Ledoño, Sésamo o Celas, donde también se habían encontrado restos de obras. El Concello recuerda que existe un servicio gratuito de recogida y que puede solicitarse en el teléfono 981 795 524.