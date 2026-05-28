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El PP de Culleredo critica la "parálisis" en Urbanismo tras la marcha de trabajadores

El Concello responde que el departamento trabaja con "normalidad" y destaca los "datos crecientes" en la concesión de licencias

La Corporación municipal de Culleredo, en un pleno ordinario

La Corporación municipal de Culleredo, en un pleno ordinario / LOC

RAC

Culleredo

El PP de Culleredo ha criticado que todavía no se haya convocado la Comisión Especial de Urbanismo, el órgano encargado de evaluar el Plan General municipal, pese a que el Gobierno local se había comprometido a hacerlo en octubre de 2024.

La portavoz popular, Izaskun García, criticó que "ha pasado un año y medio y sigue sin convocarse. Culleredo podría estar hoy mucho más cerca de aprobar su PXOM, pero el gobierno decidió no avanzar, no liderar y seguir perdiendo oportunidades estratégicas". A esta "parálisis" se le suma la marcha de personal clave en el área de urbanismo, con la salida del arquitecto municipal, una asesora jurídica y dos administrativos, pasando de ocho trabajadores a cuatro. "Si este servicio ya estaba bajo mínimos, ahora directamente está desmantelado", afirmó García.

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El Ejecutivo municipal ha respondido a las críticas de los populares señalando que "el departamento de urbanismo trabaja con normalidad" y destaca los "datos crecientes" en la concesión de licencias, unas 88 durante el primer trimestre de 2026 entre viviendas unifamiliares y pisos. El Gobierno también afea al PP local el voto en contra a la aprobación inicial del PXOM y llama al "respeto escrupuloso" por el derecho de los trabajadores a optar a puestos a otras administraciones.

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