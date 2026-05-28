El PP de Culleredo critica la "parálisis" en Urbanismo tras la marcha de trabajadores

El PP de Culleredo ha criticado que todavía no se haya convocado la Comisión Especial de Urbanismo, el órgano encargado de evaluar el Plan General municipal, pese a que el Gobierno local se había comprometido a hacerlo en octubre de 2024.

La portavoz popular, Izaskun García, criticó que "ha pasado un año y medio y sigue sin convocarse. Culleredo podría estar hoy mucho más cerca de aprobar su PXOM, pero el gobierno decidió no avanzar, no liderar y seguir perdiendo oportunidades estratégicas". A esta "parálisis" se le suma la marcha de personal clave en el área de urbanismo, con la salida del arquitecto municipal, una asesora jurídica y dos administrativos, pasando de ocho trabajadores a cuatro. "Si este servicio ya estaba bajo mínimos, ahora directamente está desmantelado", afirmó García.

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El Ejecutivo municipal ha respondido a las críticas de los populares señalando que "el departamento de urbanismo trabaja con normalidad" y destaca los "datos crecientes" en la concesión de licencias, unas 88 durante el primer trimestre de 2026 entre viviendas unifamiliares y pisos. El Gobierno también afea al PP local el voto en contra a la aprobación inicial del PXOM y llama al "respeto escrupuloso" por el derecho de los trabajadores a optar a puestos a otras administraciones.