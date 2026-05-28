El PP de Oleiros exige un plan integral para restaurar los desperfectos en el litoral
Los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández recordaron que en fechas recientes se produjeron varios derrumbes en distintas zonas
Oleiros
El PP, a través de una iniciativa en el Parlamento, acaba de reclamar un plan integral de reparación de todas las infraestructuras deterioradas –paseos marítimos, barandillas, escaleras, pasarelas y miradores– de todo el litoral de Oleiros.
Los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández recordaron que en fechas recientes se produjeron varios derrumbes en distintas zonas. Entre los puntos más afectados se encuentran el parque Trece Rosas, la bajada al paseo de Santa Cruz, las escaleras de acceso a la playa de Canide, la barandilla en la zona de Punta de Boi de Canto, la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz, la bajada a la playa de Bastiagueiro y los derrumbes en la playa de Naval y en O Xunqueiro.
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