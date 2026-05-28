Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El impacto para A Coruña del regreso del Dépor a PrimeraInyección de 40 millones de televisión para el DéporNueva normativa de playas para este veranoLa UCO entra en la sede del PSOE en FerrazMayores LGTBIQ+ comparten su historiaSanidade agiliza las altas médicas
instagramlinkedin

El PP de Oleiros exige un plan integral para restaurar los desperfectos en el litoral

Los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández recordaron que en fechas recientes se produjeron varios derrumbes en distintas zonas

Vusta de un derrumbe en Oleiros.

Vusta de un derrumbe en Oleiros. / LOC

RAC

Oleiros

El PP, a través de una iniciativa en el Parlamento, acaba de reclamar un plan integral de reparación de todas las infraestructuras deterioradas –paseos marítimos, barandillas, escaleras, pasarelas y miradores– de todo el litoral de Oleiros.

Los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández recordaron que en fechas recientes se produjeron varios derrumbes en distintas zonas. Entre los puntos más afectados se encuentran el parque Trece Rosas, la bajada al paseo de Santa Cruz, las escaleras de acceso a la playa de Canide, la barandilla en la zona de Punta de Boi de Canto, la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz, la bajada a la playa de Bastiagueiro y los derrumbes en la playa de Naval y en O Xunqueiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  3. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  4. Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
  5. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  6. Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
  7. Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
  8. Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici

El PP de Culleredo critica la "parálisis" en Urbanismo tras la marcha de trabajadores

El PP de Oleiros exige un plan integral para restaurar los desperfectos en el litoral

El PP de Oleiros exige un plan integral para restaurar los desperfectos en el litoral

Vertex invierte 15 millones en su planta de Teixeiro para un proyecto de captura de CO2

Vertex invierte 15 millones en su planta de Teixeiro para un proyecto de captura de CO2

El pleno de A Laracha aprueba la amortización anticipada de casi 919.000 euros de deuda municipal

El pleno de A Laracha aprueba la amortización anticipada de casi 919.000 euros de deuda municipal

Abegondo destinará 400.000 euros a obras en los caminos municipales

Abegondo destinará 400.000 euros a obras en los caminos municipales

El Sergas descarta implantar el horario de tarde en el centro de salud de A Laracha

El Sergas descarta implantar el horario de tarde en el centro de salud de A Laracha

La Policía Local de Culleredo identifica seis vertidos ilegales en una nave en desuso en A Garrocha

La Policía Local de Culleredo identifica seis vertidos ilegales en una nave en desuso en A Garrocha

Arteixo dice no a la planta de biogás en A Laracha y firma una declaración institucional unánime

Arteixo dice no a la planta de biogás en A Laracha y firma una declaración institucional unánime
Tracking Pixel Contents