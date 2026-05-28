Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco "estupendo"

Hay pocas terrazas en las que uno pueda elegir entre sentarse en la mesa o tomarse una copa sobre el césped. Pero en Barrañán, a unos 20 minutos de A Coruña, se encuentra una cafetería que permite exactamente eso: sentirse como en el jardín privado de una gran casa y disfrutarlo según el propio antojo.

Se trata de una amplia extensión de césped que se asoma al océano y que se ha convertido en uno de esos oasis en los que los bañistas se refugian cuando necesitan darse un respiro de la arena. Allí, en La Duna Beach Club, pueden hacerlo rodeados de música y del aroma de un churrasco que el público tilda de "estupendo", y que ha vuelto a chisporrotear en la parrilla desde hace unas pocas semanas.

Así es La Duna Beach Club, el chiringuito de Arteixo para disfrutar del sol y la carne a la brasa

La Duna Beach Club es una de esas terrazas con vistas cerca de A Coruña que, una vez se encuentran, solo pueden definirse como "un descubrimiento". Se sitúa en lo alto de la Playa de Barrañán, como O Quinito, ofreciendo unas vistas privilegiadas de su arena y la sensación de que sería "imposible estar más cerca del mar sin estar dentro de él".

El enclave es especialmente alabado por su música "chill out" y por las sesiones en directo de DJ y grupos musicales que hay habitualmente los fines de semana. Pero uno de sus mayores reclamos es, sin duda alguna, su churrasco: un kilo de costilla, chorizo criollo y rojo -con reserva previa el fin de semana- que las parejas comparten sentadas sobre la hierba o bajo las sombrillas que salpican este jardín oculto de Arteixo.

Dicen sus asiduos que el lugar es perfecto para "pasar una tarde animada y con ambiente" y "ver la puesta de sol" sobre el mar. "Las vistas son impresionantes, la música chill out suma muchos puntos. Es genial poder beberte una cervecita fresquita después de un largo día de playa", comenta Carmen Cañada, una de las clientas.

Si la carne a la parrilla no es lo de uno, se puede pedir alguna de sus hamburguesas -en la carta hay opciones veganas- o engañar el estómago con el pincho de tortilla que se reparte gratis con la consumición. Es un sitio sencillo, con cierta alma de chiringuito surfero, pero con alguna sorpresa siempre bajo la manga, como sus días de happy hour o sus animadas sesiones de tardeo.

Una fiesta brasileña para recibir el buen tiempo

Uno de esos eventos que han hecho famosa a esta terraza de A Coruña son las fiestas temáticas. La primera de esta temporada -ambientada en Brasil- tendrá lugar el 7 de junio, cuando el chiringuito de Arteixo ofrecerá churrasco y caipiriñas para disfrutar al ritmo del Grupo Samba, aunque también, -tal y como indica el gerente, César Mañana- "cerveza, zumos, tinto de verano y nuestros famosos mojitos".

La entrada a la cita será gratis y empezará a las 17.00 horas, aunque el local ya estará en funcionamiento desde las 12.00 horas. Esa es la hora a la que comienza su actividad todos los días de la semana, en los que familias y bañistas relajados se cruzan en su jardín hasta la medianoche.

Al estar situado sobre Barrañán, este chiringuito poco conocido se ha convertido también en una suerte de oasis para los surfistas, que acuden al club para alquilar el material o para tomarse un merecido descanso. Y es que el negocio nació, en realidad, como una escuela de surf, que acabó añadiendo otros deportes y una zona propia de hostelería en la que, ahora, toda A Coruña puede relajarse mecida por el Atlántico.