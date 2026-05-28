Sada ya tiene listo el proyecto de apertura del río Maior para evitar inundaciones

Sada está un poco más cerca de poner fin a los problemas de inundaciones derivados del soterramiento del río Maior. El Concello tiene ya listo el proyecto de recuperación y naturalización de este cauce fluvial, así como el visto bueno de Augas de Galicia, entidad que se encargará de ejecutar unas obras que la Xunta presupuesta en 6,3 millones de euros.

El convenio entre ambas entidades, cuyos detalles no han trascendido, está siendo revisado por los técnicos municipales para llevarlo a pleno "en cuanto sea posible". "La intención del Concello es presentarlo el mes que viene, ya sea en un pleno ordinario o extraordinario", apuntan fuentes municipales, que avanzan que entre sus planes también figura que la gente lo conozca "más allá del trámite de exposición pública".

Para poder ejecutar el proyecto, el Concello necesita que, previamente, la Diputación de A Coruña le transfiera dos viales que son de su titularidad, Este requisito se materializará en el pleno provincial de este viernes, en el que se someterá a votación el convenio de cesión pactado entre ambas entidades y que incluye la financiación de las obras de mejora y refuerzo de la seguridad vial por parte de la Diputación, mientras que al Concello le corresponderá agilizar las labores administrativas. Las carreteras en cuestión son la DP-0812, que es la que se tendrá que levantar para descubrir el río, y la DP-0813, que asumirá parte del tráfico derivado de esta actuación y que conecta con el vecino concello de Bergondo.

Plan de riesgo de inundaciones

Los presupuestos de Sada, aprobados con el apoyo del PP, que incluyó entre sus condiciones para respaldarlos la realización de un simulacro de tráfico por la obra del río Maior, incluyen una partida de 487.500 euros para sufragar el 50% de la anualidad de 2026 de los trabajos de recuperación del cauce, mientras que la Xunta tiene consignada la misma cantidad en sus cuentas.

Pero este no es el único documento en el que el Ejecutivo autonómico tiene presente esta intervención. También figura como una de las cuatro actuaciones prioritarias de restauración fluvial que se incluyen en el borrador del Plan de xestión do risco de inundación de Galicia Costa para el período 2027-2033, que se encuentra en fase de exposición pública.

El documento alerta de los "graves problemas de inundación" que genera el soterramiento del rego Maior y el río da Ponte en su último tramo antes de la desembocadura, entre otros motivos por un diseño "infradimensionado" que genera muchas obstrucciones. Asimismo, especifica las medidas de restauración fluvial orientadas a reducir el riesgo de inundación en el tramo urbano, que se centran, además de en la recuperación de los tramos soterrados de estos cauces fluviales, en la ampliación del humedal de As Brañas "mediante la retirada de rellenos antrópicos y la renaturalización de espacios actualmente artificializados".