El Sergas descarta implantar el horario de tarde en el centro de salud de A Laracha

El gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, defendió este jueves ante la Comisión del Parlamento la calidad y el dimensionamiento de la asistencia sanitaria en A Laracha. Parada aseguró que la cobertura médica está "garantizada" con ratios que mejoran las recomendaciones oficiales, descartando de manera técnica implantar el horario de tarde en el centro de salud.

La comparecencia responde a la presión social en la localidad, ya que el pasado mes de enero, el BNG trasladó al Parlamento una iniciativa respaldada por más de 500 firmas vecinales para exigir atención ordinaria por la tarde, denunciando que A Laracha es el único municipio de más de 10.000 habitantes del área sanitaria de A Coruña que carece de consultas vespertinas.

Los nacionalistas reclaman nuevas plazas de medicina y enfermería para evitar que los usuarios tengan que pedir permisos laborales o recurrir a las urgencias del PAC ante la imposibilidad de acudir por las mañanas.

Frente a las quejas ciudadanas por demoras, el Sergas esgrimió criterios técnicos. La ratio de tarjetas sanitarias se sitúa en 1.221 por médico de familia y en 595 por pediatra. Ambos indicadores cumplen el estándar de 1.500 pacientes recomendado por las sociedades científicas. “Estas ratios son unha medición objetiva e amosan que A Laracha está mellor dimensionada que a media”, sentenció Parada.

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El municipio cuenta con 38 profesionales entre el centro principal, Caión y el PAC. Respecto a la demanda de la tarde, Parada señaló que estas decisiones deben responder a la evolución real de la demanda. Apuntó que el incremento de las cartillas médicas en la última década ha sido de tan solo un 2,9%, lo que no justifica abrir una nueva franja. Concluyó lamentando que se generen "alarmas innecesarias" en plena escasez estructural de médicos de familia.