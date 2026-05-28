Vertex invierte 15 millones en su planta de Teixeiro para un proyecto de captura de CO2

Hace casi un cuarto de siglo, cuando el polígono de Curtis-Teixeiro todavía no era una realidad, una Bioetanol Galicia decidió levantar allí la primera y única biorrefinería de Galicia. Hoy, después de 24 años produciendo bioetanol, Vertex Bioenergy anuncia una inversión de más de 15 millones de euros, dentro de los 60 millones previstos en los dos próximos años, para cerrar el círculo industrial y levantar en sus instalaciones una planta para capturar y valorizar el CO₂ que se genera en el proceso de fermentación del cereal que se emplea como materia prima para la obtención de biocombustibles, proteínas y aceites vegetales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este jueves las instalaciones, donde ha podido constatar el avance de la nueva planta, que estará operativa la próxima primavera. El titular del Ejecutivo autonómico ha destacado que iniciativas como esta "permiten que a riqueza que senón se crearía noutros lugares se quede en Galicia". También ha asegurado que empresas como Vertex, que están fabricando "produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo" son las que interesan al Gobierno gallego. "Se cumpre a lexislación ambiental, se é riguroso e se crea riqueza, que se quede en Galicia", resumió.

La nueva planta de CO₂ biogénico será capaz de valorizar 150.000 toneladas de CO₂ al año para transformar lo que antes era un residuo en un recurso. Las aplicaciones de este producto son muy diversas. Se emplea en la producción de bebidas carbonatadas, como refrigerante industrial, en terapias médicas, en la extinción de incendios o en la agricultura. "Además, el CO₂ biogénico, que desplaza al CO₂ de origen fósil que actualmente emplean estos sectores, también será un vector energético clave para la desfosilización del sector transporte, especialmente del marítimo", apuntan desde la compañía.

Gus de la Paz

Durante la presentación, el director de la planta de Vertex en Curtis-Teixeiro, Noé Pestonit, ha incidido en esta idea al señalar que el bioetanol que producen en estas instalaciones "es el elemento capaz de sustituir de forma más eficaz los combustibles fósiles". El año pasado, la planta coruñesa (también tienen instalaciones en Salamanca, Murcia y el sur de Francia) volvió a batir su récord de producción, con más de 191 millones de litros de bioetanol y 111.0000 toneladas de proteína vegetal y aceite de maíz para alimentación animal y producción de biodiésel.

El acto de este jueves también contó con la presencia del CEO de Vertex Bioenergy, Antonio Vallespir, quien ha recordado que el CO₂ "ha sido durante décadas una consecuencia negativa de la actividad industrial". Sin embargo, ha apuntado que "hoy asistimos a un cambio de paradigma, ya que se puede convertir en parte de la solución". "Se trata de una oportunidad estratégica y nosotros estamos orgullosos de transformar un residuo en un recurso que puede abrir y fomentar mercados vinculados a los combustibles renovables o productos químicos sostenibles", ha señalado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un momento de la visita a las instalaciones de Vertex Bioenergy en el polígono de Curtis-Teixeiro. / Gus de la Paz

El máximo responsable de la multinacional también ha indicado que la compañía que preside tiene comprometida una inversión de 60 millones de euros en la planta de Curtis Teixeiro para los dos próximos años, donde, además de la planta de CO₂ biogénico, se proyecta una nueva caldera de biomasa y una planta de biogás. "Las biorrefinerías son una pieza clave para reforzar la seguridad alimentaria y energética de Europa", ha afirmado el directivo, que ha incidido en la necesidad de que, "en un futuro de emergencia climática, las administraciones y la industria debemos ir de la mano". También ha remarcado que proyectos como el que hoy se presentó "permiten avanzar hacia modelos más sostenibles, con menor impacto ambiental y todo ello sin limitar nuestra capacidad de producción".

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, destacó tras el acto que empresas como Vertex Bioenergy continúen apostando por la localidad para desarrollar sus proyectos. "É unha satisfacción comprobar que o noso concello segue sendo un referente para iniciativas industriais deste tipo, vencelladas á innovación e á sustentabilidade" afirmó, al tiempo que señaló la oportunidad que representa la ampliación de la planta para fomentar la actividad económica del concello y generar oportunidades en el rural.