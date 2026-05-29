Arteixo cortará el tráfico en la avenida da Ponte desde este viernes para realizar obras de asfaltado

La avenida da Ponte, el vial que conecta la glorieta de Pescanova con la avenida da Diputación en Arteixo, permanecerá cerrada a la circulación de vehículos desde este viernes, 29 de mayo. El motivo de este corte total son las tareas de reasfaltado de la calzada, consecuencia del plan de urbanización del nuevo edificio de Inditex en Sabón. Se prevé que el tramo recupere la total normalidad y quede abierto de nuevo al tránsito durante la mañana del domingo, tal y como asegura el Ejecutivo local.

La constructora ha planificado el inicio de los trabajos en la tarde de este viernes aprovechando el notable descenso de la actividad pesada y el tráfico en el polígono de Sabón, dado que la gran mayoría de las industrias del parque cierran sus puertas hasta el próximo lunes. Mientras duren las labores de mejora, el tráfico rodado será desviado por itinerarios alternativos dentro del propio recinto industrial, utilizando como eje principal de circulación la avenida da Diputación.