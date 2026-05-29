Carral prepara la primera edición del 'Entre migas e tostas' con trece locales participantes
El fin de semana del 6 y 7 de junio se podrán degustar los platos por cinco euroscon consumición incluida en diferentes puntos del municipio
Carral
Un total de 13 locales de Carral participarán el fin de semana del 6 y 7 de junio en la primera edición de 'Entre migas e tostas', una ruta gastronómica que busca destacar el principal producto del municipio: el pan de Carral.
La concejala de Comercio, Isabel López, agradeció la implicación de los establecimientos "sobre todo, tendo en conta que para eles vai supor un esforzo adicional" y espera que el evento contribuya a impulsar a la hostelería municipal y al producto carralés por excelencia. Los platos podrán degustarse por un precio de 5 euros que incluye también una consumición.
En el primer Entre migas e tostas participarán los siguientes establecimientos:
- Casa Roel, con 'Tosta do meu país RD' (domingo, de 18.00 a 22.00 horas).
- Bar A Parola con 'Tosta do paraíso' (sábado, de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas).
- As Táboas con 'Tosta a toda brasa' (sábado, de 11.00 a 14.00 horas).
- Bar O Tropezón con 'Cantábrica e mediterránea' (ambos días de 12.30 a 15.00 horas y de 19.30 a 22.00 horas).
- Terra y su 'Tosta á italiana' (ambos días de 13.30 a 15.45 horas).
- Costa da Égoa, que ofrecerá su 'Tosta de tartar de salmón' (domingo, de 12.00 a 15.30 horas).
- Bar A Rotonda con ‘A tosta cremosa do puerto' (ambos días de 11.00 a 15.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas).
- Café Bar O Piolindo con 'Tosta carrillera' (sábado, de 12.00 a 15.00 horas).
- Lume e Ferro con 'Tosta Fume e Queixo' (sábado, de 19.00 a 23.00 horas, y domingo, de 12.30 a 15.30 horas).
- Vinoteca Siglo XXI y su 'Tosta dos avós' (sábado, de 12.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas, y domingo, de 12.30 a 15.00 horas).
- Lareiras y 'Tosta do Norte' (ambos días de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas).
- Boca Grande con 'A soleira' (sábado, de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas y domingo, de 13.00 a 15.00 horas).
- Casa Adolfo con ‘A tosta do piquillo' (ambos de 12.00 a 15.00 horas).
