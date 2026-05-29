Carral prepara la primera edición del 'Entre migas e tostas' con trece locales participantes

El fin de semana del 6 y 7 de junio se podrán degustar los platos por cinco euroscon consumición incluida en diferentes puntos del municipio

Pan de Carral

Un total de 13 locales de Carral participarán el fin de semana del 6 y 7 de junio en la primera edición de 'Entre migas e tostas', una ruta gastronómica que busca destacar el principal producto del municipio: el pan de Carral.

La concejala de Comercio, Isabel López, agradeció la implicación de los establecimientos "sobre todo, tendo en conta que para eles vai supor un esforzo adicional" y espera que el evento contribuya a impulsar a la hostelería municipal y al producto carralés por excelencia. Los platos podrán degustarse por un precio de 5 euros que incluye también una consumición.

En el primer Entre migas e tostas participarán los siguientes establecimientos:

  • Casa Roel, con 'Tosta do meu país RD' (domingo, de 18.00 a 22.00 horas).
  • Bar A Parola con 'Tosta do paraíso' (sábado, de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas).
  • As Táboas con 'Tosta a toda brasa' (sábado, de 11.00 a 14.00 horas).
  • Bar O Tropezón con 'Cantábrica e mediterránea' (ambos días de 12.30 a 15.00 horas y de 19.30 a 22.00 horas).
  • Terra y su 'Tosta á italiana' (ambos días de 13.30 a 15.45 horas).
  • Costa da Égoa, que ofrecerá su 'Tosta de tartar de salmón' (domingo, de 12.00 a 15.30 horas).
  • Bar A Rotonda con ‘A tosta cremosa do puerto' (ambos días de 11.00 a 15.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas).
  • Café Bar O Piolindo con 'Tosta carrillera' (sábado, de 12.00 a 15.00 horas).
  • Lume e Ferro con 'Tosta Fume e Queixo' (sábado, de 19.00 a 23.00 horas, y domingo, de 12.30 a 15.30 horas).
  • Vinoteca Siglo XXI y su 'Tosta dos avós' (sábado, de 12.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas, y domingo, de 12.30 a 15.00 horas).
  • Lareiras y 'Tosta do Norte' (ambos días de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas).
  • Boca Grande con 'A soleira' (sábado, de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas y domingo, de 13.00 a 15.00 horas).
  • Casa Adolfo con ‘A tosta do piquillo' (ambos de 12.00 a 15.00 horas).

