Éxito de público en la presentación del libro del magistrado Martín Pallín en As Torres de Santa Cruz

El público oleirense respondió este jueves a la llamada del Concello con un lleno en la presentación del último libro del magistrado coruñés José Antonio Martín Pallín. La obra, que lleva por título Visto para sentencia. Jueces y ideología en lana Justicia española, se dio a conocer en el auditorio de As Torres de Santa Cruz en un acto conducido por la periodista Isabel Bravo y con la presencia del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

El acto sirvió al magistrado coruñés para hacer un completo diagnóstico de la relación entre la Justicia y la política en la España actual. “Os xuíces teñen un poder incontrolado”, señaló Pallín, a quien le parece un escándalo que cualquier juez pueda entrar en la sede del Poder Ejecutivo para preguntar por la esposa del presidente del Gobierno o inquirirle al propio Pedro Sánchez si es el marido de Begoña Gómez, dijo en plan socarrón.

En su intervención también repasó otros casos históricos, como la condena a Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, por no disolver un grupo parlamentario en 2008, condena anulada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el juicio mediático a Pablo Iglesias y su familia, o los procesos relacionados con la familia del presidente Pedro Sánchez o la reciente citación como investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El alcalde, Ángel García Seoane, también intervino en el acto par agradecer a Martín Pallín el detalle de escoger Santa Cruz para la presentación y dijo que Oleiros siempre será el hogar de quien se acerca aquí con la buena voluntad de cambiar el mundo para bien. También compartió la tesis del magistrado de que esta campaña es un intento organizado de tomar el poder por métodos antidemocráticos.