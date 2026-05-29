Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros

El polígono de Morás, en Arteixo, continúa consolidándose como uno de los principales ejes industriales en auge del área metropolitana de A Coruña. Después de que el Concello de Arteixo diese luz verde hace unas semanas a la primera gran ampliación de Estrella Galicia dentro del parque, el Ejecutivo local ha dado un nuevo paso en firme en su estrategia de desarrollo industrial al conceder la licencia de edificación definitiva a un ambicioso proyecto promovido por la empresa Inverxuntos S.L.

Este nuevo movimiento de la compañía de comercio y distribución de productos congelados movilizará una inversión material de 930.000 euros. Se trata de una operación estratégica con la que la firma busca reforzar de manera notable su capacidad logística dentro de la provincia. La futura nave de operaciones de Inverxuntos S.L. se asentará sobre la parcela D-12, una ubicación estratégica que se encuentra integrada dentro de la Fase A del polígono, concretamente en la calle Ferreiros.

La nueva estructura se desplegará sobre una superficie en planta de 2.000 metros cuadrados de ocupación exterior directamente sobre el terreno pavimentado, y dispondrá de una edificabilidad total y una capacidad útil interior de 2.500 metros cuadrados. Los servicios técnicos municipales han verificado que la edificación se elevará hasta una altura de casi 11 metros, ofreciendo un amplio volumen de espacio diáfano diseñado para optimizar al máximo las tareas de recepción, depósito y expedición de mercancías mediante sistemas de estanterías industriales de gran formato.

Estrella Galicia destinará 2,7 millones a su primera ampliación

Esta importante concesión llega justo después de que el propio departamento de Urbanismo otorgase la licencia para la primera ampliación de la nueva planta de Estrella Galicia en el mismo polígono. En su caso, la cervecera gallega destinará más de 2,7 millones de euros a incrementar la superficie de su almacén de envases vacíos en la plataforma P4 en más de 4.000 metros cuadrados, alcanzando también una altura de 11 metros.

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Ambas resoluciones municipales comparten los mismos plazos de ejecución exigidos por el Concello, estableciendo un límite máximo de seis meses para iniciar los movimientos de tierras, y disponiendo de un margen total de tres años para la finalización de los trabajos. Asimismo, al tratarse de un suelo calificado para albergar actividades industriales de gran intensidad operativa y constante trasiego de transporte pesado, el Ayuntamiento ha condicionado la validez de ambas licencias al estricto cumplimiento de exigentes parámetros de convivencia ambiental y control de ruidos, obligando a las empresas a certificar que sus operativas diarias no alterarán el entorno de Morás.