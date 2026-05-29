Oleiros abre el plazo de inscripción para las ayudas de comedores escolares

El Concello de Oleiros abrirá del 1 al 30 de junio el plazo para solicitar las ayudas para los comedores escolares. En función de la renta familiar el Ayuntamiento cubrirá el coste completo del comedor, el 60% o el 40%.

Oleiros invierte un total de 90.000 euros en este programa pero señala que, en caso de ser necesario, incrementarían la cantidad para cubrir a las familias más vulnerables.

La convocatoria está dirigida a los estudiantes de centros públicos del municipio en los que el servicio de comedor esté gestionado por las Anpas con las que hay un convenio de colaboración. Las familias que tengan derecho a recibir esta prestación podrán hacerlo desde el primer día de curso escolar.

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Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica, en el registro general o en las oficinas de Servicio Sociales en Villa Echeverry.