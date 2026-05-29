Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El peso de la investigación en la UDCReacciones a las nuevas multas en las playasUn viaje desde Argentina por el ascenso del DéporProgramación de actos por el ascenso el domingoAcuerdo para el primer convenio estatal del textilLa prevención en Atención Primaria
instagramlinkedin

Oleiros abre el plazo de inscripción para las ayudas de comedores escolares

Las familias más vulnerables podrán tener el coste del comedor cubierto al completo

Villa Echeverry en Perillo, donde están parte de los Servicios Sociales de Oleiros. | // I.R.

Villa Echeverry en Perillo, donde están parte de los Servicios Sociales de Oleiros. | // I.R.

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros abrirá del 1 al 30 de junio el plazo para solicitar las ayudas para los comedores escolares. En función de la renta familiar el Ayuntamiento cubrirá el coste completo del comedor, el 60% o el 40%.

Oleiros invierte un total de 90.000 euros en este programa pero señala que, en caso de ser necesario, incrementarían la cantidad para cubrir a las familias más vulnerables.

La convocatoria está dirigida a los estudiantes de centros públicos del municipio en los que el servicio de comedor esté gestionado por las Anpas con las que hay un convenio de colaboración. Las familias que tengan derecho a recibir esta prestación podrán hacerlo desde el primer día de curso escolar.

Noticias relacionadas

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica, en el registro general o en las oficinas de Servicio Sociales en Villa Echeverry.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
  2. Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
  3. Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
  4. El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
  5. Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
  6. Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
  7. El Estado se abre a 'reevaluar' el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental
  8. Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta

Oleiros abre el plazo de inscripción para las ayudas de comedores escolares

Oleiros abre el plazo de inscripción para las ayudas de comedores escolares

El PSOE de Oleiros denuncia el abuso de los contratos menores

El PSOE de Oleiros denuncia el abuso de los contratos menores

Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros

Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros

Así será el Cullerciencia 2026: 34 puestos, horario ampliado y una emisión de Twitch en directo desde el paseo de O Burgo

Así será el Cullerciencia 2026: 34 puestos, horario ampliado y una emisión de Twitch en directo desde el paseo de O Burgo

El PSOE exige soluciones urgentes para el PAC de A Laracha

El PSOE exige soluciones urgentes para el PAC de A Laracha

El PP de Culleredo exige explicaciones y medidas por la "situación límite" de Secretaría

El PP de Culleredo exige explicaciones y medidas por la "situación límite" de Secretaría

Arteixo cortará el tráfico en la avenida da Ponte desde este viernes para realizar obras de asfaltado

Arteixo cortará el tráfico en la avenida da Ponte desde este viernes para realizar obras de asfaltado

Los vecinos de Culleredo acuden al Senado en su lucha contra los vertidos

Los vecinos de Culleredo acuden al Senado en su lucha contra los vertidos
Tracking Pixel Contents