El PP de Culleredo exige explicaciones y medidas por la "situación límite" de Secretaría

El PP de Culleredo denuncia la "situación límite" que vive el departamento de Secretaría debido a la pérdida de personal, a lo que se suma también el "grave deterioro" que hay en el área de Urbanismo tras la marcha de cuatro de los ocho trabajadores.

La portavoz de la formación, Izaskun García, señala que el municipio está sufriendo un "vaciamiento progresivo" de servicios "fundamentales" en el Concello. "Hablamos de servicios esenciales que se debilitan mientras el gobierno municipal sigue sin reaccionar. Cuando fallan áreas como Urbanismo o Secretaría, quien acaba pagando las consecuencias son los vecinos", critica.

Los populares destacan como "especialmente preocupante" la situación de Secretaría, el órgano municipal que vela por la legalidad y la seguridad jurídica del consistorio. Este departamento, explican, contaba con cuatro trabajadores, pero ahora se ha marchado el secretario municipal y la administrativa que estaba en el departamento ha sido destinada al Registro. Precisamente el secretario municipal ya había alertado el pasado mes de octubre de una "situación insostenible" en el concello por una "falta de medios personales y materiales", algo que le llevó a renunciar a las competencias de Informática y Atención Ciudadana.

García pide al Gobierno municipal "explicaciones y garantías" sobre la situación, que vincula con el deterioro del área de Urbanismo, que en las últimas semanas ha perdido el arquitecto municipal, una asesora jurídica y dos administrativos. El Ejecutivo señaló que el área "trabaja con normalidad", destacó los datos en la concesión de licencias durante el primer trimestre de este año, que ascienden a 88 y criticó a los populares por usar la carencia de personal como "arma arrojadiza".

"Nadie cuestiona el derecho de ningún trabajador a mejorar profesionalmente o a optar a otros puestos en la administración. Lo que cuestionamos es que el gobierno haya permitido que áreas esenciales se debiliten hasta este punto", señaló García, que añade que la situación es consecuencia de "años sin planificación, sin refuerzo de los servicios y sin una estrategia".

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Por todo ello, el PP pide explicaciones públicas sobre la situación real de los departamentos de Secretaría y Urbanismo y exige medidas urgentes para "recuperar la operatividad de ambos departamentos".