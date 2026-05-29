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El PSOE exige soluciones urgentes para el PAC de A Laracha

Su portavoz, Inés Ramos, asegura que el sistema "arrastra graves carencias materiais e laborais"

Vista del centro médico de A Laracha.

Vista del centro médico de A Laracha. / LOC

RAC

A Laracha

El PSOE de A Laracha presentó una moción para exigir a la Xunta y al Sergas mejoras inmediatas en el PAC de A Laracha. Para La portavoz socialista, Inés Ramos, este servicio de urgencias “arrastra graves carencias materiais e laborais que poñen en risco a calidade da atención sanitaria da cidadanía”. Una situación por la que el BNG larachés recogió firmas durante varios meses y llevó la reclamación al Parlamento.

La moción, rechazada por el Gobierno local del PP, denunciaba que Sanidade impuso una reforma organizativa “sen ningún diálogo coa plantilla, xerando unha sobrecarga de gardas entre uns profesionais xa esgotados e unha xestión de quendas opaca e inxusta”. Sin embargo, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, defendió este jueves ante la Comisión del Parlamento la calidad y el dimensionamiento de la asistencia sanitaria en A Laracha, asegurando que la cobertura médica está "garantizada" con ratios que mejoran las recomendaciones oficiales.

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