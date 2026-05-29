El PSOE de Oleiros denuncia el abuso de los contratos menores

Los socialistas de Oleiros denuncian que el Ejecutivo municipal realizó hasta 16 contratos "en fraude de ley", en base al informe del interventor municipal sobre la liquidación de las cuentas municipales de 2025.

El PSOE oleirense critica que hay un abuso de los contratos menores, con fraccionamientos temporales, que, junto con los reparos puestos en materia de personal, han supuesto un gasto de más de un millón de euros, "que representa sobre el 2% de todo el presupuesto". Denuncian, además, que durante el anterior ejercicio aumentó la presión fiscal, por lo que el Concello recaudó más de 2,5 millones de euros entre impuestos y tasas, "para tener las calles más sucias y ofrecer merma objetiva de calidad en los servicios tal como nos denuncia un número creciente de vecinos".

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A estos incumplimientos, destacan, hay que sumar 640.000 euros en contratos de la empresa municipal de agua, Aquaoleiros, en los que "non media as actuacións de preparación e adxudicación correspondentes".