Así será el Cullerciencia 2026: 34 puestos, horario ampliado y una emisión de Twitch en directo desde el paseo de O Burgo

Con el horario más ampliado, la participación de colegios del área y mucha ilusión, Cullerciencia comienza a calentar motores para tener todo listo el próximo 6 de junio. El evento de ciencia escolar estará en el paseo marítimo de O Burgo de 12.00 a 20.00 horas y contará con 34 puestos de divulgación y experimentación científica.

La cita fue presentada este viernes en el CEIP Ría Do Burgo, de la mano del alcalde del municipio, José Ramón Rioboo, y la directora del centro, Uxía Sedes, que estuvieron acompañados por el secretario del centro de Formación e Recursos de A Coruña, Óscar Domínguez, la concejala de Educación, Cristina Pardo, y el coordinador audiovisual del colegio, Vicente Muñoz.

Sede explicó que en esta octava edición participarán un total de 15 centros no solo de Culleredo, sino también de Cambre, Oleiros o Vigo, además de 12 instituciones científicas, como el Aquarium de FInisterrae de A Coruña, o las universidades gallegas. Durante la jornada los alumnos del Ría do Burgo serán los encargados de guiar y explicar las diferentes exposiciones a través de una emisión por la plataforma Twitch y una mesa redonda con los diferentes representantes. Los asistentes contarán con un carné para certificar la visita a los diferentes puestos y al completarlo conseguirán un regalo.

El objetivo de este evento no es "competir" con citas similares de los alrededores, sino fomentar y alentar el trabajo que realizan los estudiantes durante el curso, explicó Sedes. El alcalde José Ramón Rioboo destacó Cullerciencia como una jornada "con identidade propia, cunha traxectoria impecable onde o protagonismo está na creatividade dos escolares" y detalló que el Concello financiaba con 20.000 euros la actividad, donde cobra especial significado el espacio al borde de la ría, relacionado con la biodiversidad y el medioambiente.

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El coordinador de la actividad, Vicente Muñoz, explicó que la cita representaba un "final de festa" después de todo un curso lleno de actividades, en las que este año participan también los alumnos del cuarto de primaria. "Hai máis ilusión que nerviosismo", destacó.