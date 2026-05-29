Los vecinos de Culleredo acuden al Senado en su lucha contra los vertidos

Tras la aparición en una nave de A Garrocha de escombros y residuos de obras procedentes de reformas de viviendas y locales en A Coruña y Arteixo, los vecinos de Culleredo ven necesario dar un paso más allá y apelar al endurecimiento de las penas y sanciones para luchar contra esta lacra.

La asociación O Val de Culleredo, que representa a residentes de las parroquias rurales del municipio, ha presentado un escrito ante el Senado para reclamar que se apliquen medidas como el decomiso del vehículo utilizado para depositar los vertidos ilegales, la obligación de retirada, limpieza y restauración íntegra, o la imposición de multas diarias si se incumple reiteradamente la normativa. Piden, además, reforzar los medios de vigilancia e identificación y responsabilizar a las empresas cuando los residuos procedan de obras o actividades profesionales.

En el escrito presentado ante la comisión en materia de Medio Ambiente, la asociación señala que "limpiar no basta cuando no existe una respuesta suficientemente dura contra quien vuelve a ensuciar". "Estamos ante una conducta antisocial, deliberada y lesiva para el medio ambiente, para la salud pública y para la convivencia", destacan y añaden que "quien abandona residuos en el monte o en un espacio público de forma deliberada debe saber que ya no se enfrenta a una consecuencia simbólica o remota".

Sanciones de hasta 300.000 euros

Según indican fuentes municipales, los responsables de los vertidos ilegales encontrados en A Garrocha podrían enfrentarse a multas de hasta 45.000 euros, dependiendo de la tipificación del delito. De acuerdo con la normativa autonómica los incumplimientos leves pueden ser sancionados con hasta 900 euros, las infracciones graves hasta 45.000 euros y las muy graves hasta 300.000 euros. Todas ellas aumentan la cuantía de tratarse de residuos peligrosos.

El presidente de la asociación, Óscar Andrade, señala la necesidad de "tocar la cartera" para que la gente se conciencie del problema medioambiental que supone tirar la basura y los enseres voluminosos en el monte o los caminos públicos. Andrade explica que, si bien han recibido toda la colaboración del Concello y el Consorcio de As Mariñas para endurecer la vigilancia y en algunas zonas ya no han vuelto a encontrar residuos, la lacra persiste.

"Creo que es comodidad o ignorancia. Algunos piensan que si lo llevan al punto limpio les cobrarán, aunque no es cierto, o no quieren separar los materiales. Es mucho más cómodo dejarlo todo en un sitio", afirma.

El Consorcio de As Mariñas oferta la recogida de muebles y otros enseres de forma gratuita, que puede solicitarse previamente en el teléfono 981 795 524.