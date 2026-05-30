Betanzos concluye la mejora de la iluminación del polígono de Piadela

El Concello de Betanzos ha anunciado este sábado la finalización de los trabajos para la renovación integral de la red de iluminación pública del polígono industrial de Piadela. Los trabajos, financiados con cargo a los fondos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica, consistieron en la sustitución de las viejas luminarias por unas nuevas con tecnología LED de alta eficiencia. La actuación va a permitir reducir el consumo energético, mejorar la seguridad vial y, al mismo tiempo, aumentar la calidad ambiental del recinto.

Esta actuación se suma a otras mejoras realizadas en el polígono, como la de los accesos, la adecuación de viarios, la limpieza y retirada de maleza en distintas zonas del parque empresarial y la renovación de la señalización vertical, actuaciones que permitieron mejorar de forma notable la imagen y funcionalidad de una de las principales áreas económicas de la comarca, apuntan desde el Concello en un comunicado.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló que "el objetivo del Gobierno local es seguir convirtiendo Piadela en un espacio atractivo para la inversión empresarial, mejorando los servicios e infraestructuras para facilitar la llegada de nuevas empresas y la creación de empleo estable". En este sentido, la regidora recordó que el Concello impulsó también la modificación de los usos urbanísticos del polígono para ampliar las posibilidades de implantación empresarial y permitir nuevas actividades vinculadas al sector servicios, oficinas, hostelería, usos comerciales y logísticos. "Betanzos está viviendo un momento importante desde el punto de vista del desarrollo económico y urbanístico, y el polígono de Piadela es una pieza fundamental de esa estrategia", concluyó.