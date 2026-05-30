Cambre comenzará el lunes las obras en el parque de Francisco Rodríguez
Las actuaciones durarán seis meses y supondrán una inversión de 121.500 euros
El Concello de Cambre arrancará el lunes con una de las actuaciones más demandadas por los vecinos de O Temple: la renovación del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez, junto al CEIP O Graxal.
Las obras están financiadas por la Diputación, con un presupuesto de 121.531 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos incluyen la instalación de un nuevo pavimento de caucho, el cambio del cierre perimetral y la sustitución de los elementos de juego. El nuevo parque tendrá columpios, toboganes, balancines y un pequeño rocódromo, además de bancos, papeles y espacios para comer para las familias.
La alcaldesa Diana Piñeiro, destacó que "o inicio destas obras supón un paso máis no compromiso do Goberno municipal coa mellora dos espazos públicos e das áreas de lecer do municipio" y que la obra permitirá que los vecinos tengan "un espazo renovado pensado para o uso diario dos nenos e nenas".
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