Carral elimina los esqueletos urbanos de la crisis del ladrillo

Carral ha dejado ya atrás los esqueletos de la crisis inmobiliaria de 2008. Más de 100 personas viven ya en la promoción Zenith 124, un edificio en la calle Méndez Búa que había quedado sin terminar durante el boom de la construcción y que se terminó finalmente en octubre del 2024, en plena ola de reactivación del urbanismo carralés. La promoción de 124 viviendas comercializa ahora las últimas unidades del inmueble.

Los pisos comercializados por Caamaño Eros son de una habitación, que se vende por 119.000 euros, y de tres habitaciones, por 199.000 euros. La compra de las viviendas incluye también una plaza de garaje y acceso, pero el "elemento diferencial", explica la promotora Iamani, son los servicios que ofrece el propio edificio. Parque infantil, espacios de coworking y teletrabajo o zonas de ocio hacen que el inmueble haya pasado de ser un mero esqueleto rehabilitado a cobrar una nueva vida, propia del 2026. "Son servicios pensados para que el edificio sea una comunidad, no solo un conjunto de viviendas", explican desde la promotora.

Pero el de Méndez Búa no es el único edificio de Carral que se ha renovado en el nuevo panorama urbanístico. En Alto do Castro ya se han vendido las 57 viviendas que conforman la promoción y que salieron al mercado desde 107.000 euros, para pisos de un dormitorio, hasta los 187.000 euros de áticos de tres dormitorios y 89 metros.

Sin esqueletos de la Sareb

En ambos casos los promotores terminaron edificios que se encontraban inacabados y que acabaron en las manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tras la crisis económica. En 2023 el Gobierno municipal había cifrado en 400 las viviendas que "están arruinándose" tras la paralización de las obras por el estallido de la burbuja del ladrillo y había anunciado medidas para reactivarlas y contribuir así a paliar la crisis de la oferta de propiedades en el municipio.

En 2024, el entonces alcalde Javier Gestal anunció que 294 de estas se pondrían en venta después de insistir a la entidad para movilizarlas y aseguró que la comercialización "revitalizará el mercado de la vivienda" y "eliminará de varias calles esos enormes esqueletos urbanos que causan sensación de abandono en el paisaje urbano". En la actualidad, confirma el Concello, no quedan ya edificios inacabados de la Sareb en Carral.

Los datos oficiales también corroboran que ha habido una reactivación en la compra de vivienda en el municipio. Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, durante el 2025, año en el que se entregaron la mayoría de los pisos de estas promociones, se produjeron 105 compraventas y durante este primer trimestre de 2026 se han realizado otras 19.