Culleredo adjudica las obras de Andrés Pan Vieiro
La empresa Citanias se encargará de uan intervención pensada para incrementar la seguridad vial en O Burgo
El Concello de Culleredo ha adjudicado la obra de rehabilitación integral en la calle Andrés Pan Vieiro por casi 440.000 euros a la empresa Citanias. Las actuaciones están financiadas parcialmente por la Diputación de A Coruña, que aporta 250.000 euros.
El objetivo principal de la reforma es "incrementar a seguridade viaria pensando no peón", explicó el alcalde José Ramón Rioboo. Durante las obras se ampliarán e iluminarán pasos de peatones, dos de ellos que serán elevados, además de renovar los pavimentos de las aceras y la calzada. Los aparcamientos cambiarán de orientación en el margen derecho para permitir aparcar hacia atrás.
En el entorno del Conservatorio se creará un espacio humanizado especial, con pavimento de hormigón sobreelevado, arbolado, mobiliario urbano y un alumbrado específico.
- Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Las nuevas urbanizaciones de Oleiros se suben al carril bici
- Morás suma músculo industrial en Arteixo con un nuevo centro logístico de casi un millón de euros
- El Estado se abre a 'reevaluar' el proyecto de la playa de Sada si se garantiza su viabilidad ambiental
- Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta