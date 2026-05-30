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Culleredo adjudica las obras de Andrés Pan Vieiro

La empresa Citanias se encargará de uan intervención pensada para incrementar la seguridad vial en O Burgo

Recreación de la reformada calle Andrés Pan Vieiro, en Culleredo.

Recreación de la reformada calle Andrés Pan Vieiro, en Culleredo. / LOC

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo ha adjudicado la obra de rehabilitación integral en la calle Andrés Pan Vieiro por casi 440.000 euros a la empresa Citanias. Las actuaciones están financiadas parcialmente por la Diputación de A Coruña, que aporta 250.000 euros.

El objetivo principal de la reforma es "incrementar a seguridade viaria pensando no peón", explicó el alcalde José Ramón Rioboo. Durante las obras se ampliarán e iluminarán pasos de peatones, dos de ellos que serán elevados, además de renovar los pavimentos de las aceras y la calzada. Los aparcamientos cambiarán de orientación en el margen derecho para permitir aparcar hacia atrás.

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En el entorno del Conservatorio se creará un espacio humanizado especial, con pavimento de hormigón sobreelevado, arbolado, mobiliario urbano y un alumbrado específico.

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