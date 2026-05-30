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La Xunta financia a Curtis la compra de los edificios de Casa Miraz y el antiguo cine de Teixeiro

El Gobierno autonómico concede dos préstamos sin intereses al Concello para la adquisición y recuperación para usos sociales de dos inmuebles emblemáticos del municipio

Antiguo restaurante Casa Miraz, en Teixeiro

Antiguo restaurante Casa Miraz, en Teixeiro / LOC

Pablo Barro

Curtis

El Concello de Curtis acaba de firmar con la Xunta de Galicia la concesión de dos préstamos por un valor total de 330.000 euros para hacerse con las fincas del restaurante Casa Miraz y el antiguo cine de Teixeiro, situadas en los números 12 y 14, respectivamente, de la calle Doutor Martínez Pardo de la capital municipal.

Según indican desde el Gobierno local en un comunicado, el Ejecutivo autonómico financia esta adquisición a través del Fondo de Cooperación de la Xunta con dos préstamos sin intereses y a devolver en un plazo máximo de ocho años. El primero de los créditos, de 285.000 euros servirá para adquirir la finca del restaurante Casa Miraz, que cuenta con una edificación singular que data de 1930. Para la compra de la otra finca, situada en el número 12, la Xunta concede al Concello de Curtis 45.000 euros. Se trata del inmueble en cuyos bajos se situaba el cine de la localidad.

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Edificio del antiguo cine de Teixeiro.

Edificio del antiguo cine de Teixeiro. / LOC

La intención del Gobierno local es, por un lado, evitar la degradación de estos inmuebles, repararlos y ponerlos en valor y, por otro, habilitarlos para usos sociales, culturales o juveniles.

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