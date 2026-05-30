Los kioscos de la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos buscan reinventarse

La plaza de Irmáns García Naveira ha sido históricamente el corazón de Betanzos. Flanqueada por los juzgados, el edificio del Liceo, la iglesia y convento de Santo Domingo o el Cine Alfonsetti, este espacio público ha sido y es un lugar obligado de paso para quien visita la ciudad. Epicentro de la actividad comercial los días de mercado, era un punto estratégico para negocios como el de los kioscos. Hoy, dos de los tres establecimientos que funcionaron en la plaza están a la espera de un traspaso que les permita dotarlos nuevamente de actividad, mientras que el tercero lo ocupan en la actualidad máquinas autoventa de bebidas y snacks y, desde hace unos meses, un cajero automático.

El Kiosko Bretón es el más antiguo de ellos. Pegado a la iglesia de Santo Domingo, cesó su actividad a comienzos de año. Hace más de 60 años, antes de que naciese Estrella Varela Bretón, su última inquilina, había sido un puesto de limpiabotas. Fue con su madre al frente cuando comenzó a vender periódicos. Tras su jubilación, tomaron el relevo Estrella y su hermana, que pasó el relevo a la siguiente generación al jubilarse ella también. "A mi sobrina le salió un trabajo y me quedé yo sola, así que decidí cerrar porque ya no daba", reconoce Estrella, a la que aún le faltan varios años para su retiro.

Su negocio compartía espacio con otros históricos, como la churrería o la heladería Maino, también adosadas al templo de Santo Domingo. "Cuando lo tenía mi madre aquello era un maná", reconoce la titular de la concesión, que vivió un pequeño resurgir durante la pandemia "porque la gente no podía ir a las cafeterías a leer el periódico", explica. Además, de prensa, el kiosko también despachaba los billetes del autobús y, en los últimos años, ejercía de punto de recogida y entrega de paquetería.

Ahora Estrella y su sobrina ultiman el traspaso de la concesión del kiosko, a la que le restan aún "unos 10 años", y la venta de una máquina que tenían junto a él. "Me llamó más gente por la venta de la máquina que por el traspaso del kiosco, pero la querían en ese sitio y no podía ser", indica Varela. El traspaso está "prácticamente cerrado" a expensas del Concello, que es su titular. "Al Ayuntamiento les está llevando mucho tiempo y nos gustaría que lo agilizasen un poco para que pueda vender algo ya en verano", señala.

Kiosco Bretón, en la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos. / LOC

De los problemas burocráticos también se queja Pilar Casal, la que durante años fue, con su hijo, la ocupante del kiosko Marcos, situado junto a la fuente de la diosa Diana cazadora y que también espera por un traspaso desde su cierre durante la pandemia. En el vendían chuches, galletas, helados y bebidas sin alcohol, "nunca vendimos prensa", apunta Pilar.

"Me llama muchísima gente para cogerlo, pero después van al Ayuntamiento y siempre les ponen pegas. Parece que no quieren que lo traspasemos", lamenta. "Estuvimos mucho tiempo aguantando un acuerdo con una churrera, pero al final no le dejaron, y es normal, porque no querían la chimenea", relata. Y es que son muchos los que quieren montar allí negocios de alimentación con cocina, "pero yo ya les digo que cocina no dejan". Mientras tanto, ellas siguen pagando la luz y los impuestos a la espera de que su kiosko dé con alguien que le pueda devolver a la vida.