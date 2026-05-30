Miño destina cerca de 400.000 euros a renovar las aceras de la Estrada da Praia

El Concello de Miño tiene previsto destinar 390.141 euros para acometer la primera fase de la reforma integral de la rúa Estrada da Praia, en el núcleo urbano del municipio. Las obras consistirán en la renovación del pavimento de aceras y bordillos, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano, trabajos de ajardinamiento y mejora de la señalización vial.

Esta actuación, que tendrá continuidad con una segunda fase hasta llegar a la playa, permitirá incrementar la accesibilidad y la seguridad en una superficie aproximada de 2.265 metros de aceras.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, señaló que estos trabajos "son fundamentais para seguir avanzando na creación de espazos urbanos máis accesibles e cómodos para a veciñanza".